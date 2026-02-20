Silber! Aerials-Weltmeister Noé Roth brilliert auch bei Olympia
Ski-Freestyler Noé Roth beschert der Schweiz die nächste Medaille an den Olympischen Spielen von Mailand-Cortina. Im Aerials muss er sich nur knapp dem Chinesen Xindi Wang geschlagen geben.
Zwei Schweizer und vier Chinesen standen im Super-Final. Nach einem überzeugenden Wettkampf von Noé Roth und Pirmin Werner in Qualifikation und Final begann diese Entscheidung noch einmal bei Null.
Werner scheiterte. Er stürzte bei der Landung und musste seinen Traum von einer Medaille im Schnee von Livigno begraben. Nach Rang 4 vor vier Jahren in Peking belegte er nun Rang 5.
Noé Roth, der als letzter Springer des Super-Finals über die Schanze flog, machte es besser. Der 25-Jährige behielt die Nerven, zeigte einen starken Back Double Full-Double Full-Full. Nur um 1,02 Punkte zog er gegen Wang Xindi aus China den Kürzeren. Bronze ging an dessen Landsmann Li Tianma. (ram)
