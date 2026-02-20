Noé Roth fliegt vor den olympischen Ringen. Bild: keystone

Silber! Aerials-Weltmeister Noé Roth brilliert auch bei Olympia

Ski-Freestyler Noé Roth beschert der Schweiz die nächste Medaille an den Olympischen Spielen von Mailand-Cortina. Im Aerials muss er sich nur knapp dem Chinesen Xindi Wang geschlagen geben.

Zwei Schweizer und vier Chinesen standen im Super-Final. Nach einem überzeugenden Wettkampf von Noé Roth und Pirmin Werner in Qualifikation und Final begann diese Entscheidung noch einmal bei Null.

Roths Sprung zur Silbermedaille. Video: SRF

Werner scheiterte. Er stürzte bei der Landung und musste seinen Traum von einer Medaille im Schnee von Livigno begraben. Nach Rang 4 vor vier Jahren in Peking belegte er nun Rang 5.

Noé Roth, der als letzter Springer des Super-Finals über die Schanze flog, machte es besser. Der 25-Jährige behielt die Nerven, zeigte einen starken Back Double Full-Double Full-Full. Nur um 1,02 Punkte zog er gegen Wang Xindi aus China den Kürzeren. Bronze ging an dessen Landsmann Li Tianma. (ram)

* folgt mehr *