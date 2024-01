Braathen zurück im Slalom-Training – Yule von Rückkehr in Weltcup überzeugt

Loic Meillard vor dem Riesenslalom in Schladming: «Ich überlege manchmal zu viel»

Ginnis bestätigte das gemeinsame Training mit Braathen und schlug in dieselbe Kerbe wie Yule: «Er hat einen sehr starken und motivierten Eindruck auf mich gemacht. Und deshalb bin auch ich davon überzeugt, dass Lucas in der kommenden Saison wieder Wettkämpfe bestreiten wird.»

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Nun deutet jedoch immer mehr daraufhin, dass Braathen schon im nächsten Winter wieder im Ski-Weltcup mitfahren könnte. So habe dieser in den vergangenen Wochen mit dem Griechen AJ Ginnis und dem Briten Charlie Raposo trainiert, wie der Schweizer Slalom-Spezialist Daniel Yule gegenüber dem Blick erzählt. «Hätte ich meine Karriere beendet, würde ich sicher nicht drei Monate später in den Stangen trainieren», so Yule, der anfügt: «Und ich glaube auch nicht, dass Braathen nur so zum Spass trainiert. Ich würde einiges darauf wetten, dass er im nächsten Winter wieder Rennen bestreiten wird.»

Es war ein Schock für die Ski-Welt als der schillernde Jungstar Lucas Braathen kurz vor dem Start des Weltcup-Winters Ende Oktober 23-jährig seinen Rücktritt erklärte . Der Norweger erklärte die «extrem respektlose Behandlung» durch den Skiverband seines Heimatlands als Grund für den Entscheid. In der vergangenen Woche erklärte er in einem Interview mit der Kronen Zeitung , «dass es richtig war, auszusteigen».

Soll vor einer Rückkehr in den Ski-Weltcup stehen: Lucas Braathen.

Soll vor einer Rückkehr in den Ski-Weltcup stehen: Lucas Braathen. Bild: keystone

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Tennis bis in die Morgenstunden – Kritik an den Night Sessions in Melbourne

Erst vor Kurzem haben die ATP und die WTA Massnahmen ergriffen, die verhindern sollen, dass Tennisspiele bis in die frühen Morgenstunden dauern – bisher ohne Erfolg, wie sich nun am Australian Open zeigt.

Der erste Tag der Australian Open 2024 endete um 0:35 Uhr Ortszeit, der zweite Tag begann um 1:40 Uhr und am Donnerstag endete Daniil Medwedew Arbeitstag um 3:39 Uhr. Der Russe setzte sich in der zweiten Runde gegen den Finnen Emil Ruusuvuori in fast 4,5 Stunden durch.