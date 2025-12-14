Loic Meillard überzeugte im ersten Lauf. Bild: keystone

Meillard führt vor drei Norwegern – Zenhäusern schafft es wohl in den zweiten Lauf

Loïc Meillard befindet sich nach dem ersten Lauf vom Slalom in Val d'Isère in bester Ausgangslage, um nach seinem Sieg im Riesenslalom vom Samstag nachzudoppeln. Nach 30 gestarteten Athleten führt er das Zwischenklassement an.

Als zweiter Fahrer in den ersten Lauf gestartet setzte sich Loïc Meillard souverän an die Spitze des Slaloms in Val d'Isère. Seine Zeit konnte in der Folge keiner der besten 30 Athleten toppen. So führt der Romand die Rangliste nach 30 gestarteten Fahrern an.

Der erste Lauf von Loic Meillard. Video: SRF

Herausgefordert wird Meillard im zweiten Lauf von einem norwegischen Trio. Timo Haugan, Atle Lie McGrath und Henrik Kristoffersen reihten sich auf den Plätzen zwei bis vier ein. Haugan, der trotz Rückenproblemen an den Start ging, verlor nur 0,05 Sekunden.

Nach 30 Fahrern ebenfalls für den zweiten Lauf qualifiziert ist Daniel Yule. Als 16. gestartet kam er mit 1,78 Sekunden Rückstand auf seinen Teamkollegen ins Ziel, was gleichbedeutend mit dem momentanen 15. Rang ist.

Weniger erfolgreich verlief das Rennen für Tanguy Nef. Nach mehreren Fehlern rutschte er kurz vor dem Ziel bei einem Linksschwung weg und schied aus dem Rennen aus. Besser lief es für Ramon Zenhäusern, welcher wohl erstmals in dieser Saison den zweiten Lauf erreicht. (riz/sda)

Tanguy Nef scheidet aus. Video: SRF