Nebel
DE | FR
burger
Sport
Wintersport

Ski: Der Slalom von Val d'Isere live im Stream und Ticker

epa12590893 Loic Meillard of Switzerland in action during the 1st run of the Men&#039;s Slalom race at the FIS Alpine Skiing World Cup in Val d&#039;Isere, France, 14 December 2025. EPA/SEBASTIEN NOGI ...
Loic Meillard überzeugte im ersten Lauf.Bild: keystone

Meillard führt vor drei Norwegern – Zenhäusern schafft es wohl in den zweiten Lauf

14.12.2025, 08:3014.12.2025, 10:33

Loïc Meillard befindet sich nach dem ersten Lauf vom Slalom in Val d'Isère in bester Ausgangslage, um nach seinem Sieg im Riesenslalom vom Samstag nachzudoppeln. Nach 30 gestarteten Athleten führt er das Zwischenklassement an.

Als zweiter Fahrer in den ersten Lauf gestartet setzte sich Loïc Meillard souverän an die Spitze des Slaloms in Val d'Isère. Seine Zeit konnte in der Folge keiner der besten 30 Athleten toppen. So führt der Romand die Rangliste nach 30 gestarteten Fahrern an.

Der erste Lauf von Loic Meillard.Video: SRF

Herausgefordert wird Meillard im zweiten Lauf von einem norwegischen Trio. Timo Haugan, Atle Lie McGrath und Henrik Kristoffersen reihten sich auf den Plätzen zwei bis vier ein. Haugan, der trotz Rückenproblemen an den Start ging, verlor nur 0,05 Sekunden.

Nach 30 Fahrern ebenfalls für den zweiten Lauf qualifiziert ist Daniel Yule. Als 16. gestartet kam er mit 1,78 Sekunden Rückstand auf seinen Teamkollegen ins Ziel, was gleichbedeutend mit dem momentanen 15. Rang ist.

Weniger erfolgreich verlief das Rennen für Tanguy Nef. Nach mehreren Fehlern rutschte er kurz vor dem Ziel bei einem Linksschwung weg und schied aus dem Rennen aus. Besser lief es für Ramon Zenhäusern, welcher wohl erstmals in dieser Saison den zweiten Lauf erreicht. (riz/sda)

Tanguy Nef scheidet aus.Video: SRF

Alle Weltcupstände:

Ski-Alpin-Ranglisten: Wer im Gesamtweltcup führt – und wer in den Disziplinen

Alle Rennen und Resultate:

Damit du kein Skirennen verpasst: Der komplette Weltcup-Kalender 2025/26
Mehr Ski-Geschichten:
    DANKE FÜR DIE ♥
    Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
    (Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
    5 CHF
    15 CHF
    25 CHF
    Anderer
    Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
    Themen
    Die letzten Schweizer Sieger im Skiweltcup
    1 / 12
    Die letzten Schweizer Sieger im Skiweltcup

    Abfahrt Männer: Marco Odermatt gewinnt am 4. Dezember 2025 in Beaver Creek.
    quelle: keystone / john locher
    Auf Facebook teilenAuf X teilen
    YouTuber wagt sich gegen Ski-Star Marco Odermatt
    Video: watson
    Das könnte dich auch noch interessieren:
    Du hast uns was zu sagen?
    Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
    2 Kommentare
    Zum Login
    user avatar
    Dein Kommentar
    YouTube Link
    0 / 600
    Hier gehts zu den Kommentarregeln.
    2
    Odermatt ohne Sieg und Federer die Nummer 1: So sah die Welt bei Vonns letztem Sieg aus
    Lindsey Vonn gewinnt die Abfahrt in St. Moritz in dominanter Art und Weise. Es ist ihr erster Sieg seit dem 15. März 2018. Wir blicken zurück, wie die Welt damals aussah.
    Mehr als sieben Jahre sind seit dem letzten Weltcupsieg von Lindsey Vonn vergangen. Die US-Amerikanerin gewann damals die Abfahrt in Are und verpasste nur um drei Punkte die kleine Abfahrts-Kristallkugel. Sieben Jahre – das klingt nicht nach viel. Doch seither hat sich auf der Welt einiges geändert.
    Zur Story