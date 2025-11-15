freundlich17°
DE | FR
burger
Sport
Wintersport

Slalom in Levi: Shiffrin siegt überlegen, Schweizerinnen chancenlos

United States&#039; Mikaela Shiffrin competes in an alpine ski, women&#039;s World Cup slalom, in Levi, Finland, Saturday, Nov. 15, 2025. (AP Photo/Marco Trovati) Finland Alpine Skiing World Cup
Shiffrin deklassiert in Levi die Konkurrenz.Bild: keystone

Shiffrin fährt in Levi überlegen zum Sieg, Schweizerinnen geschlagen

15.11.2025, 08:3315.11.2025, 14:13

Mikaela Shiffrin gewinnt die Slalom-Ouvertüre in Levi zum bereits neunten Mal. Die 30-jährige Amerikanerin distanziert die Konkurrenz im Norden Finnlands um 1,66 Sekunden und mehr.

Für Shiffrin war es der 102. Weltcupsieg, der 65. in ihrer Paradedisziplin. Die fünffache Gesamtweltcupsiegerin fuhr in einer eigenen Liga und in beiden Durchgängen Laufbestzeit.

Dass der Abstand zur Konkurrenz nicht noch grösser war, lag einzig an Lara Colturi. Die für Albanien startende Italienerin zeigte an ihrem 19. Geburtstag ein herausragendes Rennen und fuhr zum zweiten Mal auf ein Slalom-Podest. Emma Aicher feierte mit Platz 3 gar ihre Premiere im Stangenwald. Die 22-jährige deutsche Allrounderin stand bisher zweimal in der Abfahrt und einmal im Super-G auf dem Podest. Sie verlor bereits 2,59 Sekunden auf die siegreiche Shiffrin.

Als beste Schweizerin klassierte sich Wendy Holdener im 8. Rang. Die 32-jährige Schwyzerin verlor in der Entscheidung noch einen Platz. Ihr fünftes Podest in Levi verpasste die WM-Zweite um eine knappe halbe Sekunde.

epa12527295 Wendy Holdener of Switzerland in action during the first run of the Women&#039;s Slalom race at the FIS Alpine Ski World Cup, in Levi, Finland, 15 November 2025. EPA/KIMMO BRANDT
Als einzige Schweizerin in den Top-10: Wendy Holdener. Bild: keystone

Camille Rast hatte wie erwartet keinen leichten Einstand in den Slalom-Winter. Nach ihrem Sturz in Sestriere kämpft die Weltmeisterin von Saalbach nach wie vor mit Hüftproblemen. Zudem kommt ihr der Hang in Lappland mit dem flachen Start überhaupt nicht entgegen. Am Ende resultierte Platz 15.

Ebenfalls mit Problemen in der Vorbereitung kämpfte Mélanie Meillard. Die Wahlwalliserin, die im letzten Winter in acht von zehn Slaloms in die Top 10 fuhr, musste sich nach einem ansprechenden 1. Lauf (Platz 12) und einem völlig verkorksten zweiten Durchgang mit Platz 22 begnügen.

Von den restlichen sieben gestarteten Schweizerinnen vermochte sich keine für den zweiten Lauf zu qualifizieren. (sda)

Damit du kein Skirennen verpasst: Der komplette Weltcup-Kalender 2025/26
Mehr vom Ski-Weltcup:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die letzten Schweizer Sieger im Skiweltcup
1 / 12
Die letzten Schweizer Sieger im Skiweltcup
Abfahrt Männer: Franjo von Allmen gewinnt am 22. Februar 2025 in Crans-Montana.
quelle: keystone / alessandro della valle
Auf Facebook teilenAuf X teilen
YouTuber wagt sich gegen Ski-Star Marco Odermatt
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Meistgelesen
1
Der Polarwirbel schwächt sich ab – was das für den kommenden Winter bedeutet
2
Ich mache Rühreier nur noch auf die kantonesische Art und du solltest auch
3
Die Schweiz dominiert an der Heim-Käse-WM – dieser hat gewonnen
4
DNA-Analyse weist Kallmann-Syndrom bei Adolf Hitler nach
5
E-Mails von Epstein belasten Trump – Weisses Haus spricht von Schmierkampagne
Meistkommentiert
1
15 statt 39 Prozent: Das Wichtigste zum neuen Zoll-Deal mit den USA in 7 Punkten
2
Italiens Europameister-Coach unterschreibt in Katar +++ GC verstärkt Abwehr
3
«Ein Coup, der uns nichts kostet» – das sagt die Schweizer Politik zum US-Zoll-Deal
4
Experte widerspricht Spuhler: «Verstehe nicht, warum er sich so aufregt»
5
Kein Aufschwung in Sicht: Deutschland bleibt der kranke Mann Europas
Meistgeteilt
1
Hamas übergibt tote Geisel, Israel im Gegenzug 15 Leichen von Palästinensern
2
Russische Luftangriffe auf Kiew – 4 Tote und mehrere Verletzte gemeldet
3
US-Aussenminister Marco Rubio fordert Waffenruhe im Sudan +++ Shutdown in den USA beendet
4
Heimniederlage für Pius Suter und die St. Louis Blues ++ Kantersieg für Houston
5
So sieht der Sauber in Zukunft aus: Audi gibt Vorgeschmack auf neues Formel-1-Auto
Bekannt aus Netflix-Doku: US-Collegetrainer John Beam stirbt bei Schiesserei
Er war im Zentrum einer Dokumentation über ein besonderes Projekt am Laney College im kalifornischen Oakland. Jetzt ist John Beam einer Gewalttat zum Opfer gefallen.
Er formte Aussenseiter zu Champions – nun ist John Beam tot. Der bekannte Trainer des Laney College in Oakland wurde Opfer einer Schussattacke auf dem Gelände, auf dem er Generationen von Spielern eine Perspektive gab. Einen Tag nach dem Angriff starb er im Krankenhaus. Beam wurde 66 Jahre alt.
Zur Story