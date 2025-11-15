Shiffrin deklassiert in Levi die Konkurrenz. Bild: keystone

Shiffrin fährt in Levi überlegen zum Sieg, Schweizerinnen geschlagen

Mehr «Sport»

Mikaela Shiffrin gewinnt die Slalom-Ouvertüre in Levi zum bereits neunten Mal. Die 30-jährige Amerikanerin distanziert die Konkurrenz im Norden Finnlands um 1,66 Sekunden und mehr.

Für Shiffrin war es der 102. Weltcupsieg, der 65. in ihrer Paradedisziplin. Die fünffache Gesamtweltcupsiegerin fuhr in einer eigenen Liga und in beiden Durchgängen Laufbestzeit.

Dass der Abstand zur Konkurrenz nicht noch grösser war, lag einzig an Lara Colturi. Die für Albanien startende Italienerin zeigte an ihrem 19. Geburtstag ein herausragendes Rennen und fuhr zum zweiten Mal auf ein Slalom-Podest. Emma Aicher feierte mit Platz 3 gar ihre Premiere im Stangenwald. Die 22-jährige deutsche Allrounderin stand bisher zweimal in der Abfahrt und einmal im Super-G auf dem Podest. Sie verlor bereits 2,59 Sekunden auf die siegreiche Shiffrin.

Als beste Schweizerin klassierte sich Wendy Holdener im 8. Rang. Die 32-jährige Schwyzerin verlor in der Entscheidung noch einen Platz. Ihr fünftes Podest in Levi verpasste die WM-Zweite um eine knappe halbe Sekunde.

Als einzige Schweizerin in den Top-10: Wendy Holdener. Bild: keystone

Camille Rast hatte wie erwartet keinen leichten Einstand in den Slalom-Winter. Nach ihrem Sturz in Sestriere kämpft die Weltmeisterin von Saalbach nach wie vor mit Hüftproblemen. Zudem kommt ihr der Hang in Lappland mit dem flachen Start überhaupt nicht entgegen. Am Ende resultierte Platz 15.

Ebenfalls mit Problemen in der Vorbereitung kämpfte Mélanie Meillard. Die Wahlwalliserin, die im letzten Winter in acht von zehn Slaloms in die Top 10 fuhr, musste sich nach einem ansprechenden 1. Lauf (Platz 12) und einem völlig verkorksten zweiten Durchgang mit Platz 22 begnügen.

Von den restlichen sieben gestarteten Schweizerinnen vermochte sich keine für den zweiten Lauf zu qualifizieren. (sda)