Loic Meillard fährt erstmals in seiner Karriere aufs Podest



Riesenslalom in Saalbach-Hinterglemm 1. Zan Kranjec (SLO) 2. Loic Meillard +0,19 3. Mathieu Faivre (FRA) +0,50 6. Marcel Hirscher (AUT) +0,77 12. Gino Caviezel +2,43 18. Cedric Noger +3,53 23. Thomas Tumler +5,88

Bild: AP

Loic Meillard fährt erstmals in seiner Karriere aufs Podest

Grosser Tag für Loic Meillard: Der 22-jährige Westschweizer fuhr in Saalbach-Hinterglemm zum ersten Mal in seiner Karriere auf ein Weltcuppodest. Meillard musste nur dem überraschenden Zan Kranjec den Vortritt lassen.

Bild: EPA

Für den 26 Jahre alten Slowenen war es der erste Weltcupsieg. Kranjec profitierte davon, dass der Halbzeitführende Matts Olsson in der Entscheidung ausschied. Meillard rückte in der Disziplinenwertung auf Rang 4 vor.

«Schon die Top 5 wären sehr gut gewesen. Aber das Podest ist wirklich cool. Es war ein schwieriger 2. Lauf, aber ich habe gekämpft. Es ist unglaublich.» srf

18 Riesenslaloms in Folge stand Marcel Hirscher auf dem Podest – nun riss diese fabelhafte Serie des Dominators in seiner Heimat. Der Österreicher lag nach dem 1. Lauf auf dem ungewohnten Rang 5 und anstatt aufzuholen, rutschte Hirscher nach einem fehlerhaften 2. Lauf noch einen Platz weiter nach hinten.

Gino Caviezel machte im 2. Lauf einige Plätze gut und musste sich dennoch ärgern. Ein gravierender Fehler kostete ihn eine noch bessere Platzierung. «Da habe ich wohl ein sehr, sehr gutes Resultat vergeben», nervte sich Caviezel im SRF. «So kurz vor dem Ziel passiert wieder etwas. Das tut weh.»

Bild: AP

Erstmals Weltcuppunkte holte sich in seinem zweiten Rennen Cedric Noger. Der 26-jährige Toggenburger war nach dem 1. Lauf bereits auf dem Heimweg, als ihn die Nachricht ereilte, dass Marco Odermatt disqualifiziert wurde. So rutschte Noger als 30. in die Entscheidung und sorgte dort mit einer kontrollierten Fahrt für seine Première. «Zwischendurch hätte ich sicher mehr angreifen müssen», gab er im SRF zu. Noger strahlte jedoch: «Ich bin glücklich, dass ich Weltcuppunkte holen konnte. Ich will sicher nicht meckern.» (ram)

