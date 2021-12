Super-G in Val Gardena 1. Aleksander Aamodt Kilde NOR

2. Matthias Mayer AUT +0,22

3. Vincent Kriechmayr AUT +0,27 4. Beat Feuz +0,57

5. Stefan Rogentin +0,74

19. Niels Hintermann +1,24

24. Marco Odermatt +1,37

26. Urs Kryenbühl +1,59

Abfahrts-König Feuz überzeugt für einmal auch in der zweiten Speed-Disziplin. Bild: keystone

Feuz und Rogentin überraschen im Super-G positiv – Kilde siegt vor Ösi-Duo

Aleksander Aamodt-Kilde gewinnt den Super-G von Val Gardena. Der Norweger befindet sich in einer bestechenden Form: Zuletzt triumphierte er schon in Beaver Creek in Abfahrt und Super-G. Dabei befindet sich Kilde, der Freund von US-Star Mikaela Shiffrin, nach einem Kreuzbandriss in seiner Comeback-Saison.

Im Grödnertal schlug Kilde die beiden Österreicher Matthias Mayer und Vincent Kriechmayr. «Ich kenne diese Strecke gut und habe hier ein gutes Gefühl», sagte der Sieger im SRF. Vier seiner damit nun neun Weltcupsiege feierte der 29-Jährige auf der Saslong-Piste.

Nicht zu schlagen: Aleksander Aamodt Kilde. Bild: keystone

Feuz nutzt es aus, dass ihm die Strecke entgegenkommt

Unmittelbar hinter den drei Podestfahrern konnten sich zwei Schweizer klassieren. Beat Feuz, der im Super-G nur selten so stark fährt wie in der Abfahrt, wurde Vierter.

«Man muss realistisch sein und einen vierten Platz im Super-G akzeptieren. Natürlich könnte man nun die verlorenen Zehntel suchen, aber Rang 4 ist etwas schönes», sagte Beat Feuz im SRF. «Wir hatten heute hohes Tempo, der Kurs kam mir entgegen. Ich rechnete mir schon vor dem Start mehr aus als bei den Super-G zuvor.»

Rogentin gelingt Exploit

Die noch grössere Schweizer Geschichte schrieb indes Stefan Rogentin. Dem 27-jährigen Bündner glückte mit Rang 5 das mit Abstand beste Weltcup-Ergebnis seiner Karriere.

Schnell, ohne zu wissen weshalb: Stefan Rogentin. Bild: keystone

«Ich war im Ziel selber ein wenig überrascht, dass gleich Platz 5 aufleuchtete, das ist ein super Resultat und zugleich die Qualifikation für die Olympischen Spiele», freute sich Rogentin. «Eigentlich ist es gar nicht mein Gelände hier, wahrscheinlich hat mein Servicemann einen guten Job gemacht.»

Odermatts Enttäuschung

Einen Rückschlag erlitt Marco Odermatt im Kampf um den Gesamtweltcup. Der Nidwaldner büsste knapp eineinhalb Sekunden auf Sieger Kilde ein und holte sich damit nur wenige Punkte.

«Es ist schwierig, hier die richtige Abstimmung zu finden», analysierte Odermatt im SRF. Er wolle keine Ausreden suchen, aber der Verzicht auf die Abfahrtstrainings könne eine Rolle gespielt haben. Die Abfahrt morgen Samstag lässt Odermatt aus, um Kräfte für die beiden Riesenslaloms in Alta Badia am Sonntag und Montag zu sparen. (ram)