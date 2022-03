Mujingas jüngere Schwester Ditaji qualifizierte sich ebenfalls für die Olympischen Spiele in Tokio. Bild: keystone

Diese Talente dürfen darauf hoffen, Schweizer Nachwuchssportler des Jahres zu werden

Zum 40. Mal vergibt die Stiftung Schweizer Sporthilfe Auszeichnungen für erfolgreiche Nachwuchssportler. Das sind die Nominationen 2022.

«Im vergangenen Jahr haben wir herausragende Wettkämpfe gesehen. Wir dürfen stolz sein, was die talentierten Athletinnen und Athleten alles erreicht haben», freut sich Steve Schennach, der Geschäftsführer der Sporthilfe. Entsprechend anspruchsvoll sei die Auswahl der Nominationen gewesen.

Auf die Kategoriensieger wartet ein Preisgeld von 12'000 Franken bzw. von 15'000 Franken (Team). Alle anderen Nominierten dürfen sich über eine Prämie von 2000 Franken (bzw. 2500 Franken für ein Team) freuen.

Nachwuchsathletin des Jahres 2021

Amy Baserga

21 Jahre, Biathlon



2x Gold an der Junioren-WM

Debüt im Weltcup und erste Punkte

Teilnahme an den Olympischen Spielen

Anja von Allmen

18 Jahre, Segeln

Silber an der U19-WM

Silber an der Junioren-WM

Aurelia-Maxima Janzen

18 Jahre, Rudern (Skiff)

Gold U19-WM

Gold U19-EM

Silber U23-WM

Silber U23-EM

Binta Ndiaye

17 Jahre, Judo

Bronze U21-WM

Gold U18-EM

2 Siege im U18-Europacup

Ditaji Kambundji

19 Jahre, Leichtathletik (100 m Hürden)

Gold U20-EM

Teilnahme an den Olympischen Spielen

Schweizer Meisterin indoor und outdoor

Schweizer U20-Rekord

Nachwuchsathlet des Jahres 2021

Dominik Peter

20 Jahre, Skispringen

Bronze Junioren-WM

Teilnahme an den Olympischen Spielen

Fadri Janutin

22 Jahre, Ski alpin

Silber Junioren-WM (Slalom)

Bronze Schweizer Meisterschaft (Slalom)

Erste Weltcuppunkte

Jephté Vogel

19 Jahre, Leichtathletik (Kugelstossen)

Bronze U20-WM

Schweizer Meister U20

Schweizer Rekorde U20 (outdoor: 19,36 m, indoor: 18,17 m)

Pascal Tappeiner

19 Jahre, Rad

Silber Junioren-WM (Scratch)

Silber Schweizer Meisterschaft Junioren (Omnium)

Yuki Ujihara

20 Jahre, Karate

Bronze U21-EM

Bronze Elite-EM

Rang 5 Elite-WM

Nachwuchsteam des Jahres 2021

Rudern

Olivia Roth, Thalia Ahumada, Nicole Schmid und Lina Kühn

Gold U19-WM (Doppelvierer)

Springreiten

Gaëtan Joliat, Géraldine Straumann, Linus Hanselmann, Noah Keller und Thibaut Keller

Silber Junioren-EM

Beachvolleyball

Menia Bentele und Leona Kernen

Bronze U21-WM

So wird gewählt

Die breite Öffentlichkeit hat die Möglichkeit, bei der Wahl mitzumachen. Die Stimmen aus dem Online-Voting fliessen zu 20 Prozent ins Endergebnis ein. Ein Gewicht von jeweils 40 Prozent hat die Wahl einer fünfköpfigen Jury und einem Gremium ausgewählter Medienvertreter.

Beim Online-Voting kann bis am 27. März mitgemacht werden. Die Preisverleihung findet am 1. April in Horgen ZH statt. (ram)