Bei den Alpinen feiert die Team-Kombination am Montag ihre olympische Premiere. Sie besteht aus einer Abfahrt und einem Slalom, jeweils zwei Athleten bilden ein Team. Nach dem Dreifach-Erfolg an der letztjährigen WM gehen die Schweizer Männer mit schönen Erinnerungen in den Wettkampf. Mit von der Partie ist diesmal auch Marco Odermatt, der zusammen mit Loïc Meillard das Schweizer Top-Duo bildet. Odermatt wird die Abfahrt (10.30 Uhr) bestreiten, Meillard den Slalom (14.00 Uhr). Drei weitere Schweizer Teams sind am Start.