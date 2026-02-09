Hochnebel
Olympia 2026: Die Team-Kombination von Bormio im Liveticker und Stream

Den Dreifachsieg von Saalbach im Hinterkopf: Was zeigen die Schweizer in der Team-Kombi?

09.02.2026, 07:4409.02.2026, 07:44

Das Wichtigste in Kürze:

  • Bei den Alpinen feiert die Team-Kombination mit dem Rennen der Männer am Montag ihre olympische Premiere. Sie besteht aus einer Abfahrt und einem Slalom, jeweils zwei Athleten bilden ein Team.
  • Bei der Premiere an der Ski-WM vor einem Jahr in Saalbach feierte die Schweiz bei den Männern einen sensationellen Dreifachsieg.
  • Im Gegensatz zu Saalbach ist dieses Mal auch Marco Odermatt mit von der Partie. Er bildet ein Team mit Loïc Meillard. Abfahrts-Olympiasieger Franjo von Allmen spannt mit Tanguy Nef zusammen, Alexis Monney bildet ein Team mit Daniel Yule und Stefan Rogentin und Matthias Iten sind ein Duo.
  • Die Abfahrt wird um 10.30 Uhr gestartet, der entscheidende Slalom beginnt dann um 14 Uhr. Mit watson bist du live dabei.

Weitere Highlights des heutigen Olympia-Tags:

Das wird heute bei Olympia wichtig: Gute Chancen für Schweizer Medaillen

Die Startliste:
1 Rogentin/Iten (SUI4)
2 Zabystran/Muller (CZE)
3 Jocher/Strasser (GER)
4 Muzaton/Rassat (FRA2)
5 Alphand/Amiez (FRA3)
6 Hemetsberger/Schwarz (AUT3)
7 Odermatt/Meillard (SUI1)
8 Schieder/Kastlunger (ITA4)
9 Franzoni/Vinatzer (ITA1)
10 Kriechmayr/Feller (AUT1)
11 Allegre/NOel (FRA1)
12 Paris/Sala (ITA2)
13 Money/Yule (SUI3)
14 Von Allmen/Nef (SUI2)
15 Casse/Saccardi (ITA3)
16 Lehto/Hallberg (FIN)
17 Negomir/Radamus (USA)
18 Babinsky/Gstrein (AUT2)
19 Haaser/Matt (AUT4)
20 Sejersted/McGrath (NOR1)
21 Sellaeg/Haugan (NOR2)​

Wie funktioniert die Team-Kombination?
Wir haben den Modus der Team-Kombination in dieser Geschichte vor der letztjährigen Ski-WM in Saalbach schon einmal erklärt. Die Teams sind mittlerweile natürlich andere, aber der Modus ist gleich geblieben.
So funktioniert die neue Team-Kombination an der Ski-WM
Die Internationale Konkurrenz
Die Gegner der Schweizer dürften heute hauptsächlich aus Österreich kommen. Ski Austria stellt mit Kriechmayr/Feller, Babinsky/Gstrein, Hemetsberger/Schwarz und Haaser/Matt vier schlagkräftige Duos. Natürlich muss man auch Italien 1 auf der Rechnung haben, wo Giovanni Franzoni und Alex Vinatzer zusammenspannen. Vinatzer hat allerdings in dieser Saison im Riesenslalom mehr überzeugt als im Slalom.

Aussenseiterchancen haben Frankreich (Allegre/Noel und Muzaton/Rassat), sowie norwegen (Sejersted/McGrath).


Diese Schweizer Teams stehen am Start
Schweiz 1: Marco Odermatt und Loïc Meillard
Schweiz 2: Franjo von Allmen und Tanguy Nef
Schweiz 3: Alexis Monney und Daniel Yule
Schweiz 4: Stefan Rogentin und Matthias Iten

Zumindest drei der vier Schweizer Duos kommen durchaus für eine Medaille infrage. Beim Duo Rogentin/Iten müsste extrem viel zusammenpassen, dass es für Edelmetall reicht. Damit ist auch klar, dass Niels Hintermann bei den Olympischen Spielen nicht zum Einsatz kommt. Der Zürcher wurde nach der Abfahrt auch für die Team-Kombination nicht berücksichtigt.
Olympische Premiere für die Team-Kombi
Bei den Alpinen feiert die Team-Kombination am Montag ihre olympische Premiere. Sie besteht aus einer Abfahrt und einem Slalom, jeweils zwei Athleten bilden ein Team. Nach dem Dreifach-Erfolg an der letztjährigen WM gehen die Schweizer Männer mit schönen Erinnerungen in den Wettkampf. Mit von der Partie ist diesmal auch Marco Odermatt, der zusammen mit Loïc Meillard das Schweizer Top-Duo bildet. Odermatt wird die Abfahrt (10.30 Uhr) bestreiten, Meillard den Slalom (14.00 Uhr). Drei weitere Schweizer Teams sind am Start.

Themen
