Riesenslalom der Männer, Schladming 1. Marco Odermatt (SUI) 2.10,03

2. Manuel Feller (AUT) +0,05

3. Zan Kranjec (CRO) +0,29

4. Alexander Steen Olsen (NOR) +0,33

5. Loïc Meillard (SUI) +0,56 …

9. Henrik Kristoffersen (NOR) +1,26

17. Thomas Tumler (SUI) +2,12

24. Sandro Zurbrügg (SUI) +3,05

Nicht im 2. Lauf: 35. Livio Simonet (SUI), 36. Marco Fischbacher (SUI), 42. Semyel Bissig (SUI), 45. Justin Murisier (SUI), 47. Fadri Janutin (SUI), 51. Josua Mettler (SUI),

Out: Gino Caviezel (SUI)

Im 2. Lauf zeigt er sich doch von seiner gewohnten Seite: Marco Odermatt gewinnt auch in Schladming. Bild: keystone

Wahnsinn! Odermatt holt im 2. Lauf fast eine Sekunde auf und siegt auch in Schladming

Marco Odermatt erstaunt beim Nacht-Riesenslalom in Schladming alle. Trotz grossem Rückstand, den er sich im ersten Lauf einhandelte, fährt er zum achten Sieg in Serie.

Als Marco Odermatt mit gut acht Zehntelsekunden Vorsprung auf den Andorraner Joan Verdu ins Ziel fährt, bleibt der grosse Jubel aus. Beim anschliessenden TV-Interview bezweifelt er, dass ihn die Fahrt aufs Podest führen wird – geschweige denn zum Sieg.

Die Hypothek, die sich der Nidwaldner im ersten Lauf eingehandelt hat, schätzt er zu gross ein. In diesem konnte er nach einem Fehler den ersten Ausfall in einem Riesenslalom seit über fünf Jahren noch knapp verhindern, lag aber 98 Hundertstel hinter dem Führenden, dem Österreicher Manuel Feller.

Dennoch jubelte am Schluss einmal mehr der Schweizer Dominator. Dank Bestzeit im zweiten Lauf machte er einen Sprung vom 11. auf den 1. Platz. Den zweitplatzierten Feller verpasste seinen erstmaligen Riesenslalom-Sieg um fünf Hundertstel. Derweil feierte Odermatt seinen fünften Sieg im fünften Rennen dieser Saison, seinen achten Triumph in Serie insgesamt.

Odermatt zwischen dem Zweitplatzierten Manuel Feller und dem Dritten Zan Kranjec (r.). Bild: keystone

Das sagt Marco Odermatt: «Ich wäre ohne den Fehler bereits im 1. Lauf schnell gewesen, deshalb hab ich im 2. Lauf nichts Spezielles probiert und auch nicht Voll-voll-vollgas gefahren. Es ist verrückt, dass es mit der Aufholjagd geklappt hat.

Vielen Dank für die Stimmung hier in Österreich als Schweizer, es ist grossartig hier zu fahren. Ich weiss, wie es ist, vor Heimpublikum zu gewinnen, und hoffe, dass Manuel Feller morgen den Slalom gewinnt.»​

Dies, obwohl der 26-Jährige ein strenges Programm hinter sich hatte. Nach Wengen, wo er in drei Tagen drei Speed-Rennen absolvierte, folgten am vergangenen Freitag sowie am Samstag die intensiven Abfahrten in Kitzbühel. Mit so vielen Kilometern in den Beinen, hätte es nicht überrascht, wenn seine Batterien nach nur zwei Tagen Pause noch nicht ganz aufgeladen gewesen wären. Hinzu kam, dass Odermatt den Hang in Schladming noch nicht kannte. Beim ersten Riesenslalom vor einem Jahr hatte der Nidwaldner aufgrund einer Verletzung gefehlt. Beide Faktoren vermochten ihn nicht aufzuhalten.

Das Podest wurde vom Slowenen Zan Kranjec komplettiert. Vorjahressieger Loïc Meillard, der nach dem ersten Lauf im 2. Rang klassiert war, fiel auf Platz 5 zurück. Ihm fehlten 27 Hundertstel auf Kranjec.

War mit seinem 2. Lauf nicht zufrieden: Loïc Meillard fiel auf Platz 5 zurück. Bild: keystone

Von den weiteren Schweizern hatten es nur Thomas Tumler und Sandro Zurbrügg in den zweiten Lauf geschafft. Als Siebzehnter holte sich Tumler im fünften Rennen zum fünften Mal Weltcup-Punkte, während der 21-jährige Zurbrügg erst zum zweiten Mal in seiner noch jungen Karriere die Top 30 erreichte. Nach dem 17. Platz beim Auftakt in Val d’Isère landete der Berner Oberländer in Schladming auf dem 24. Rang. (nih/sda)