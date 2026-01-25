bedeckt
Ski live: Der Slalom in Kitzbühel mit Loïc Meillard in TV und Ticker

Switzerland&#039;s Loic Meillard speeds down the course during an alpine ski, men&#039;s World Cup slalom in Kitzbuehel, Austria, Sunday, Jan. 25, 2026. (AP Photo/Marco Trovati)
An Loïc Meillards Zeit kam am Ganslernhang keiner heran.Bild: AP

Meillard führt im Slalom in Kitzbühel, Nef stark – bei Zenhäusern läuft es wieder nicht

Loïc Meillard darf in Kitzbühel auf seinen dritten Weltcup-Sieg im Slalom hoffen. Der 29-jährige Schweizer geht als Führender in den zweiten Lauf.
25.01.2026, 10:5125.01.2026, 12:08

Meillard, der in Kitzbühel bislang ein 6. Rang als bestes Resultat vorzuweisen hat, setzte mit Startnummer 1 eine Zeit in den Schnee, die danach niemand mehr unterbieten konnte. Am nächsten kamen ihm der Finne Eduard Hallberg und der Norweger Henrik Kristoffersen, die 35 respektive 47 Hundertstel auf den Weltmeister verloren. Zur ersten Verfolgergruppe zählt auch Tanguy Nef, der als Sechster einen Rückstand von 52 Hundertsteln auf Meillard aufweist.

Das sagte der Führende nach seinem Lauf.Video: SRF

Lucas Pinheiro Braathen verlor hingegen über eine Sekunde und belegt zeitgleich mit dem Österreicher Johannes Strolz Platz 11. Unmittelbar dahinter klassierte sich Daniel Yule, der in Kitzbühel seine letzte Chance nutzen möchte, um die Olympia-Selektionskriterien noch zu erfüllen.

Der zweite Lauf beginnt um 13.30 Uhr. Dieser findet ohne Atle Lie McGrath statt: Der Norweger, der in der Woche zuvor in Wengen seinen zweiten Saisonsieg gefeiert hatte, schied aus. Auch die restlichen Schweizer kamen nicht ins Ziel, darunter Ramon Zenhäusern und Matthias Iten, der Sechste von Wengen. (nih/sda)

Die Schweizer schieden reihenweise aus.Video: SRF
