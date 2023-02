Schweizer enttäuschen im WM-Slalom – an der Spitze ist es enorm eng

«Ich konnte nach meiner Fahrt schwer einschätzen, was sie wert ist. Jetzt weiss ich es», sagt der Halbzeit-Führende Manuel Feller aus Österreich im SRF. «Mein Gefühl hat mich nicht getäuscht, der erste Teil meines Laufs war nicht optimal. Danach war's sehr, sehr gut.



Die Ausgangslage passt. Abgerechnet wird am Schluss, die Konkurrenz ist sehr knapp hinter mir, ich muss in jedem Fall Gas geben.»

Bild: SRF