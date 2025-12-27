Super-G in Livigno 1. Marco Schwarz (AUT) 1:10.33

2. Alexis Monney (SUI) +0.20

3. Franjo von Allmen (SUI) +0.23​ 4. Marco Odermatt (SUI) +0.29

7. Loïc Meillard (SUI) +0.37

8. Stefan Rogentin (SUI) +0.44

11. Marco Kohler (SUI) +0.52​ Out: Kriechmayr (AUT), Haaser (AUT), Murisier (SUI)

Nur zwei Zehntel trennen Alexis Monney vom zweiten Weltcupsieg seiner noch jungen Karriere. Bild: keystone

Zwei Schweizer bei Schwarz-Sieg auf dem Podest – Odermatt knapp daneben

Mehr «Sport»

Marco Schwarz vereitelt bei der Weltcup-Premiere in Livigno den zweiten Schweizer Dreifachsieg der Saison. Der Österreicher führt im Super-G nach 38 Fahrern vor Alexis Monney, Franjo von Allmen und Marco Odermatt.

Monney legte nach einem verhaltenen Start einen Steigerungslauf auf die nicht sonderlich anspruchsvolle, aber mit einigen heiklen Toren versehene Li-Zeta-Piste und liess damit Franjo von Allmen um fünf Hundertstel und den viertplatzierten Marco Odermatt um neun Hundertstel hinter sich.

Monneys Fahrt aufs Podest. Video: SRF

Alexis Monney: «Ich hatte in dieser Saison bis jetzt immer grosse Fehler drin, aber es hat trotzdem nicht viel zum Podest gefehlt. Heute hatte ich viel Spass gehabt auf der Piste, vor allem im unteren Teil. Ich bin wirklich zufrieden.»

Monney im SRF-Interview. Video: SRF

Loïc Meillard und Stefan Rogentin runden das starke Schweizer Teamergebnis zwei Wochen nach dem Dreifachsieg im Riesenslalom von Val d'Isère mit den Rängen 7 und 8 ab. Marco Kohler fuhr mit der hohen Startnummer 49 noch auf den starken 11. Rang. Alessio Miggiano verpasst nach seinem Coup in Gröden hingegen die Top 30.

An der Spitze war Marco Schwarz auf dem unbekannten Terrain in Livigno eine Klasse für sich. Unter strahlend blauem Himmel distanzierte der Allrounder aus Kärnten, der auf diese Saison von einem Kreuzbandriss zurückgekehrt ist und vor Weihnachten im Riesenslalom in Alta Badia nach zwei Jahren zum Siegen zurückgefunden hat, Monney um zwei Zehntel. Für «Blacky» war es der erste Super-G-Sieg überhaupt und der zweite in der laufenden Saison.

Die Siegesfahrt von Marco Schwarz. Video: SRF

Odermatt brachte sich mit einem Fehler im Mittelabschnitt um seinen 17. Weltcupsieg und 28. Podestplatz im Super-G. Weil Vincent Kriechmayr, sein erster Herausforderer im Kampf um den Gewinn der kleinen Kristallkugel, nach besten Zwischenzeiten ausschied, wird Odermatt seinen Vorsprung in der Disziplinenwertung gleichwohl ausbauen. Trotz einer nicht perfekten Fahrt wird sich der Nidwaldner zum 28. Mal in Folge (seit März 2022) im Super-G in den Top 7 klassieren.

Odermatt vergibt im Mittelteil ein Topresultat. Video: SRF

Marco Odermatt: «Ich habe prophezeit, dass es ein enges Rennen wird und wenn man dann Fehler macht, dann kann es nicht ganz nach vorne reichen. Am Ende fehlen mir halt die paar Hundertstel. Die Fahrten von Vinc und Raphi haben gezeigt, dass es auf diesem Schnee nicht viel braucht und du bist weg, deshalb bin ich zufrieden mit meiner Leistung.»

Das SRF-Interview mit Odermatt. Video: SRF

Neben Kriechmayr vergaben auch Justin Murisier und Mathieu Bailet ein Top-Resultat. Murisier lag mit der Startnummer 30 vor der letzten Zwischenzeit in Podestnähe, der 29-jährige Franzose Bailet bei der letzten Zwischenzeit gleichauf mit Schwarz, ehe sie ausfielen.

Der Ausfall von Kriechmayr mit Bestzeit. Video: SRF

Der Super-G in Livigno, wo an den Olympischen Spielen die Freestyle-Wettkämpfe stattfinden, fungiert als Ersatz für die normalerweise nach Weihnachten stattfindenden Bormio-Rennen. Diese fehlen heuer im Weltcup-Kalender, weil im Februar auf der Stelvio die Olympiarennen der Männer stattfinden.

Nach Livigno geniessen die Speedfahrer eine dreiwöchige Pause vor den Klassikern im Januar in Wengen und Kitzbühel. Die Techniker sind bis dahin noch in Madonna di Campiglio (7. Januar) und in Adelboden (10./11. Januar) gefordert. (pre/sda)