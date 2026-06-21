Untersuchungen hätten bestätigt, dass Raphinha «eine Muskelverletzung an der Rückseite des rechten Oberschenkels» erlitten hat, teilte der brasilianische Verband mit. Der 29-Jährige werde ein «intensives Behandlungsprogramm» absolvieren. Ziel sei, dass er so schnell wie möglich wieder einsatzbereit ist.
Sollte Raphinha länger ausfallen, wäre es ein herber Verlust für die Brasilianer bei ihrer ohnehin kniffligen Titelmission. Immerhin steht aber der zuletzt angeschlagene Altstar Neymar nach Aussage von Trainer Carlo Ancelotti beim Vorrundenabschluss gegen Schottland wohl wieder zur Verfügung. (car/sda/dpa)