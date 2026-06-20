klar22°
DE | FR
burger
Sport
WM-Tagesticker

WM 2026 im Tagesticker: Paraguay-Held klaut dem Schiedsrichter die Uhr

WM-Tagesticker

Paraguay-Held klaut mal eben die Uhr vom Schiri +++ Mexiko-Fans machen Menschen-Hochwurf

Wichtige Kurznews, Skurriles und Unterhaltsames zur WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.
20.06.2026, 23:2120.06.2026, 23:21
  • Vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko die Fussball-Weltmeisterschaft statt.
  • In diesem Ticker erfährst du wichtige News, lustige Videos und witzige Memes rund um die WM 2026.
Das grosse WM-Tippspiel: Schau hier, ob du richtig getippt hast
Schicke uns deinen Input
avatar
Das sieht nach sehr viel Spass aus
Was man findet, sollte man nicht immer behalten
Beim Spiel zwischen Paraguay und der Türkei stand der Schiedsrichter mehrmals im Mittelpunkt. Einerseits setzte Ivan Barton die neue Regel gegen Rassismus erstmals um, als er Miguel Almiron die Rote Karte zeigte, weil dieser beim Sprechen mit einem Gegenspieler die Hand vor den Mund gehalten hatte. Ausserdem forderte in der Schlussphase den paraguayischen Torhüter, der sich behandeln lassen wollte, auf, aufzustehen. Und dann ging es einmal noch um seine Uhr.

Barton hatte diese während einer Rudelbildung nämlich verloren. Paraguays Torschütze beim 1:0-Sieg Matias Galarza sah diese, nahm sie auf und legte sie um seinen Arm. Erst später gab er sie zurück, wurde aber nicht bestraft. Der Mittelfeldspieler hatte bereits die Gelbe Karte gesehen. Der deutsche Schiedsrichter-Experte Patrick Ittrich fragte bei Magenta TV: «Was geht in einem solchen Spieler vor?
Naar links ... naar rechts ...
Immer wieder beeindruckend diese holländischen Fans! In Houston marschierten sie zu Tausenden auf und tanzten mal wieder «naar links» und «naar rechts»
Public Viewing in Las-Vegas-Manier
Ein Tageseintritt für den «Stadium Swim» im Circa Resort kostet übrigens knapp 30 Dollar, aber dann kannst du dich nirgends hinlegen. Falls du das möchtest, musst du mindestens 1000 Dollar hinblättern.
Security lässt Spanien-Stürmer nicht zurück ins WM-Quartier
Spaniens Nationalspieler bekamen einen Tag frei, bei der Rückkehr erlebte Borja Iglesias dann sein blaues Wunder. Weil sie ihn nicht erkannten, liessen die Sicherheitskräfte ihn nicht in Mannschaftsquartier.
Das war wohl nicht sein bester Arbeitstag
Ibra und Henry zaubern noch immer mit dem Ball
So kann man einen Fluch auch zu seinem Vorteil nutzen
Der Rocky-Statue in Philadelphia wohnt ein besonderer Zauber inne. Schmücken Gäste-Fans diese in ihren Farben, kassiert ihr Team danach eine Niederlage, heisst es in den USA. Der «Rocky Curse» ist bei den Fans des US-Sports bekannt. Aber auch Ecuador musste diesen Fluch im Spiel gegen Elfenbeinküste bereits erleben. Die Brasilianer sind deshalb nun besonders vorsichtig und halten ihre Trikots, Schals und Fahnen von der Filmfigur fern. Und nicht nur das: Ein besonders findiger Fan hatte noch eine andere Idee:

A group of Brazilian fans learnt of Philadelphia's 'Rocky Curse' (That any fanbase putting their paraphernalia on the statue of Rocky Balboa will lose), so they put an Argentina jersey on it
by
u/Goosedukee in
soccer
Die Mexikaner und die Tiere
Nach der Ente, die im Mexiko-Trikot durch die Strassen lief, kommt nun ein Stier mit Hörnern in den Nationalfarben:
videovideo
Wird diese Ente zu Mexikos Glücksbringer? Tierischer Fan geht viral
Auf diese Kollabo haben wir alle gewartet
Schottland traf in der Nacht auf Samstag in Foxborough, dem Stadion der New England Patriots nahe Boston, auf Marokko. Norwegen spielte sein Spiel gegen den Irak ebenfalls dort. Nun kamen die Fans der beiden Nationen in Boston zusammen und die Norweger brachten den Schotten ihre Ruder-Tradition bei:
Algerien legt wegen Messi-Foul Protest gegen Argentinien-Sieg ein
Der algerische Fussballverband hat nach der nicht gegebenen Roten Karte gegen Lionel Messi Beschwerde bei der FIFA «wegen unfairer Schiedsrichterentscheidungen» eingereicht. Das teilte eine Quelle des Verbandes am Freitag der Nachrichtenagentur AFP mit. Beim 3:0 des Titelverteidigers zum WM-Auftakt hatte der argentinische Superstar in der 31. Minute Algeriens Kapitän Aissa Mandi mit offener Sohle an der Wade erwischt, durfte aber weiterspielen. Ausserdem beklagte der Verband einen Ellbogenschlag von Alexis Mac Allister, der nicht geahndet worden sei.
Hätte es die Messi-Show nicht geben dürfen? Schiris drücken beide Augen zu
Zum Zeitpunkt des Fouls hatte Messi seine Mannschaft schon in Führung geschossen. Im weiteren Verlauf der Begegnung zog er mit seinen zwei weiteren Treffern in der Liste der Rekordtorjäger bei Weltmeisterschaften mit Miroslav Klose gleich (je 16 Tore). (nih/t-online)
Zwei Schotten über dem Atlantik
Was für ein epischer Trip! Zwei schottische Fans haben die Reise in die USA mit einem kleinen Propeller-Flugzeug unternommen. Nach zahlreichen Zwischenlandungen kamen sie pünktlich auf der anderen Seite des Atlantiks an.
Flagge frisst Freiwilligen
Auch die Schotten haben nun eine Ente
Nicht nur die Mexikaner haben eine WM-Ente – nun gibts auch eine schottische Ente.

Mehr zur WM 2026

Kommentar
Ich wollte es nicht, muss aber sagen: Panini-Bildli sind (wieder) das Allerbeste
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
So sehen die WM-Trikots aus
1 / 31
So sehen die WM-Trikots aus

Algerien, Heimtrikot
quelle: adidas / adidas
Auf Facebook teilenAuf X teilen
An der Fussball-WM kommen Sicherheits-Roboterhunde zum Einsatz – das steckt dahinter
Video: youtube
Das könnte dich auch noch interessieren:
Panenka wird zur Legende – und Hoeness hämmert den Ball in den Belgrader Nachthimmel
20. Juni 1976: Der EM-Final wird erstmals im Penaltyschiessen entschieden. Die Tschechoslowakei schlägt Deutschland, Uli Hoeness wird zum Depp und Antonin Panenka zum gefeierten Helden. Noch heute eifern Schützen dem frechen Schnauzträger nach.
«Wenn es morgen einen Elfmeter gibt und du lupfst den Ball wie immer und verschiesst, bist du mein Freund gewesen.» Die Worte des tschechoslowakischen Natigoalies Ivo Viktor wirken einschüchternd. Aber nicht auf seinen Zimmerkollegen. Denn als es tags darauf im EM-Final 1976 zum Penaltyschiessen kommt, läuft Antonin Panenka zum letzten Versuch an und er lupft den Ball wie immer ins Tor.
Zur Story