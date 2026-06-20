El Comité Olímpico Internacional ya está considerando seriamente incluir el ""Lanzamiento de Compa" para los siguientes eventos...😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/V0zQaE26jE— ★·.·´HeChIzErO`·.·★ (@Hechizero_38) June 20, 2026
Paraguay-Held klaut mal eben die Uhr vom Schiri +++ Mexiko-Fans machen Menschen-Hochwurf
- Vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko die Fussball-Weltmeisterschaft statt.
- In diesem Ticker erfährst du wichtige News, lustige Videos und witzige Memes rund um die WM 2026.
Das sieht nach sehr viel Spass aus
Was man findet, sollte man nicht immer behalten
Barton hatte diese während einer Rudelbildung nämlich verloren. Paraguays Torschütze beim 1:0-Sieg Matias Galarza sah diese, nahm sie auf und legte sie um seinen Arm. Erst später gab er sie zurück, wurde aber nicht bestraft. Der Mittelfeldspieler hatte bereits die Gelbe Karte gesehen. Der deutsche Schiedsrichter-Experte Patrick Ittrich fragte bei Magenta TV: «Was geht in einem solchen Spieler vor?
June 20, 2026
Naar links ... naar rechts ...
HOUSTON = ORANJE! 😍🧡#NothingLikeOranje #FIFAWorldCup #NEDSWE pic.twitter.com/H9RdRpW5fQ— OnsOranje (@OnsOranje) June 20, 2026
Public Viewing in Las-Vegas-Manier
Update: 2-0 USA and @stadiumswim is ROARING! 📣🇺🇸⚽️#CircaLasVegas #StadiumSwim @afcbournemouth pic.twitter.com/WVssCy9EQu— Circa Las Vegas (@CircaLasVegas) June 19, 2026
Security lässt Spanien-Stürmer nicht zurück ins WM-Quartier
😂 La ANÉCDOTA más SURREALISTA de BORJA IGLESIAS.— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 18, 2026
🇪🇸 El delantero de la selección no podía entrar al centro de entrenamiento... porque no le reconocían. pic.twitter.com/8OI833Um8y
Das war wohl nicht sein bester Arbeitstag
When the World Cup pre-match ceremony goes wrong but you still gotta secure the bag! 😭🏆 pic.twitter.com/rfk2DBYZmV— Ultras Clips (@ultras_clips) June 19, 2026
Ibra und Henry zaubern noch immer mit dem Ball
The studio will never forget pic.twitter.com/KHEROKjr2Z— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) June 19, 2026
So kann man einen Fluch auch zu seinem Vorteil nutzen
A group of Brazilian fans learnt of Philadelphia's 'Rocky Curse' (That any fanbase putting their paraphernalia on the statue of Rocky Balboa will lose), so they put an Argentina jersey on it
by
u/Goosedukee in
soccer
Die Mexikaner und die Tiere
#VIRAL | 🇲🇽🐂🔥 “El refuerzo que nadie esperaba para la Selección Mexicana”— El Heraldo de México (@heraldodemexico) June 19, 2026
Un aficionado mexicano sorprendió a todos al sacar a su toro para alentar al Tri, protagonizando una escena que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.
El video no tardó en hacerse viral,… pic.twitter.com/2nebAzo5YW
Auf diese Kollabo haben wir alle gewartet
Norway teaching Scotland how to row ❤️❤️🏴🏴🇳🇴🇳🇴🇳🇴THis is what the World Cup is all about 🤝❤️🏴@WeAreSTVRadio pic.twitter.com/wkRUlNXEM3— Cat Harvey (@MissCatHarvey) June 19, 2026
Algerien legt wegen Messi-Foul Protest gegen Argentinien-Sieg ein
Zwei Schotten über dem Atlantik
What a journey! 👏🏴— BBC Scotland News (@BBCScotlandNews) June 19, 2026
Two Scotland fans have flown across the Atlantic in a small propeller plane to the World Cup ⚽https://t.co/4O9iGafJ7w pic.twitter.com/dFBOdHq05Z
Flagge frisst Freiwilligen
When the World Cup pre-match ceremony goes wrong but you still gotta secure the bag! 😭🏆 pic.twitter.com/rfk2DBYZmV— Ultras Clips (@ultras_clips) June 19, 2026
Auch die Schotten haben nun eine Ente
Mexico isn't the only team with a duck this FIFA World Cup— FOX Soccer (@FOXSoccer) June 18, 2026
(via IG/dawnducky08, X/bbcsportscot) pic.twitter.com/gD3uIfX0qU
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