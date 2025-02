«Sie sollten auch Angst haben» – Homosexueller warnt AfD-Chefin Weidel

Die Kanzlerkandidaten haben in der ARD-«Wahlarena» kritische Bürgerfragen zu Rente, Steuern, Fachkräftemangel und hohen Mieten beantworten müssen. Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz stellte Steuersenkungen und radikale Änderungen beim Bürgergeld in Aussicht.

In der «Wahlarena» der ARD stellen sich die Kandidierenden für das deutsche Kanzleramt den Fragen der Wählerinnen und Wähler. Ein junger, homosexueller Mann wandte sich dabei mit einer Mahnung an AfD-Chefin Alice Weidel.

Rettungskräfte am Tatort, nachdem ein Auto in eine Gruppe von Teilnehmern einer Demonstration der Gewerkschaft Verdi in München, Deutschland, gefahren wurde.

Rettungskräfte am Tatort, nachdem ein Auto in eine Gruppe von Teilnehmern einer Demonstration der Gewerkschaft Verdi in München, Deutschland, gefahren wurde.

«SIIIUUUU» – so feierten CR7-Fans den Geburtstag ihres Idols in New York

Der Bildhauer Sergio Furnari enthüllte am Mittwoch ein riesiges Denkmal auf dem Times Square in New York City, um den berühmten portugiesischen Fussballspieler Cristiano Ronaldo an seinem 40. Geburtstag zu ehren. Viele Fans reisten – teilweise von weit her – an, um dem Event beizuwohnen und gemeinsam Ronaldos Catchphrase «SIIUUU» zu skandieren. So ging es auf dem (sonst schon) geschäftigen Times Square zu und her: