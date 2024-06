Video: watson/lucas zollinger

Die erste TV-Debatte ist Geschichte – die Höhe- und Tiefpunkte im Video

Lucas Zollinger Folge mir

Mehr «Videos»

Die erste von zwei (geplanten) Präsidentschaftsdebatten zwischen dem US-Präsidenten Joe Biden und seinem Herausforderer Donald Trump ist Geschichte. Wir haben euch hier eine kleine Zusammenfassung zusammengeschnitten. Spoiler: Besonders vorteilhaft war der Auftritt für keinen der Debattierer.

Video: watson/lucas zollinger

Die Debatte bei CNN wollte vieles besser machen, als die drei Debatten, die bei den letzten Präsidentschaftswahlen vor vier Jahren abgehalten wurden. Es kamen zwei Moderatoren zum Einsatz, es gab kein Studiopublikum und es existierte die Möglichkeit, das Mikrofon desjenigen Debattierenden auszuschalten, der gerade nicht spricht. Damit wollte man verhindern, dass sie die beiden Kandidaten sich ständig dazwischenreden.

Tatsächlich benahmen sich beide aber dieses Mal von Anfang an viel zivilisierter. Es gab kaum Momente, in denen sie sich überhaupt unterbrechen wollten. Stattdessen hatte die Debatte in dieser neuen Form ihre eigenen Kinderkrankheiten. Trump etwa nutzte seine Zeit meistens nur dazu, seine eigenen Botschaften zu platzieren oder versuchte, Biden anzugreifen, statt die ihm gestellten Fragen zu beantworten. Die Moderatoren Jake Tapper und Dana Bash liessen ihn ausnahmslos gewähren und stellten offensichtliche Falschinformationen auch nicht richtig.

Was wir von der Debatte erwartet hatten:

Video: watson/lucas zollinger

Ob es eine zweite Debatte geben wird, ist noch offen. Bereits jetzt wurde in der Nachbesprechung jedoch die Vermutung geäussert, dass sich Trump womöglich nicht auf eine zweite Debatte einliesse. Dies, weil er nicht mehr viel zu gewinnen hätte. Biden hat mit seinem Auftritt im demokratischen Lager Panik ausgelöst und sich selbst mehr geschadet, als Trump es vermocht hätte und auch bei einer zweiten Debatte vermögen würde.

Mehr zum Thema:

«Gnuusch im Kopf»? Trump und Biden sind verwirrt

Video: watson/Lucas Zollinger

So reagieren Amerikaner auf das Trump Urteil

Video: watson/Michael Shepherd

Hellseherin liest bei Fox News die Zukunft für Trump und Biden