Diese Aussage von Obama über Aliens lässt das Internet ausflippen

Zu Gast im Podcast von Brian Tyler Cohen spricht Barack Obama über Aliens. Auf die Frage Cohens, ob Aliens echt seien, meint Obama kurz und knapp: «Es gibt sie, aber ich habe sie nicht gesehen und sie werden nicht in der Area 51 festgehalten.» Damit geht er auf die Verschwörungstheorie ein, die besagt, dass die Area 51, ein geheimer Luftwaffenstützpunkt in Nevada, Ausserirdische versteckt halten soll.

Diverse Medien griffen diese Aussagen auf und lösten im Internet ein grosses Echo aus, weshalb sich der ehemalige US-Präsident veranlasst sah, selbst ein Statement abzugeben, um seine Aussage klarzustellen. Darin schreibt er:

Ich habe versucht, mich an den Geist der Speed-Runde zu halten, aber da es Aufmerksamkeit erregt hat, möchte ich das klarstellen. Statistisch gesehen ist das Universum so riesig, dass die Wahrscheinlichkeit gross ist, dass es dort Leben gibt. Aber die Entfernungen zwischen den Sonnensystemen sind so gross, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir von Ausserirdischen besucht wurden, gering ist, und ich habe während meiner Präsidentschaft keine Hinweise darauf gesehen, dass Ausserirdische Kontakt mit uns aufgenommen haben. Wirklich! Barack obama auf Instagram

Laut dem «Guardian» geht aus Dokumenten, die 2013 freigegeben wurden, hervor, dass der geheime Flugplatz tatsächlich für Flugtests von Projekten der US-Regierung genutzt wurde, darunter die Luftüberwachungsprogramme U-2 und Oxcart.

Übrigens sprach Obama auch über ICE, Bad Bunny, die Präsidentschaftswahl 2028 und das rassistische Video, das Trump gepostet hatte. Er meint dazu, dass online eine «Clownshow» abgehen würde.

