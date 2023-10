Scholz biegt auf rotem Teppich falsch ab – und andere Politiker auf «Abwegen»

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz ist bei seinem Besuch in der albanischen Hauptstadt Tirana anlässlich des Westbalkangipfels am 16. Oktober «vom rechten Weg abgekommen» – im wörtlichen Sinn.

Scholz wird 1958 in Osnabrück geboren und wächst als ältester von drei Brüdern auf. Nach bestandenem Abitur und Zivildienst, studiert Scholz Rechtswissenschaften in Hamburg und wird Anwalt. Bereits 1975 als Gymnasiast beginnt er sich bei den Jusos zu engagieren und wird später stellvertretender Juso-Bundesvorsitzender.

Scholz wird 1958 in Osnabrück geboren und wächst als ältester von drei Brüdern auf. Nach bestandenem Abitur und Zivildienst, studiert Scholz Rechtswissenschaften in Hamburg und wird Anwalt. Bereits 1975 als Gymnasiast beginnt er sich bei den Jusos zu engagieren und wird später stellvertretender Juso-Bundesvorsitzender.

Indigene wegen Erdöl getötet – die wahre Geschichte hinter «Killers of the Flower Moon»

Attentat in Brüssel: Polizei erschiesst Verdächtigen +++ ein Opfer lebte in der Schweiz

Russland: Unsere Drohnen kommen aus China – das Nachtupdate

Der russische Finanzminister Anton Siluanow hat die Abhängigkeit Russlands von Drohnen aus China eingeräumt. «Im Grunde kommen alle unsere Drohnen aus der Volksrepublik China», sagte der Minister bei einer Sitzung des Haushaltsausschusses des russischen Parlaments. Derweil kam Russlands Präsident Wladimir Putin am Dienstagmorgen zum Seidenstrassen-Gipfel in Peking an, wo er auch Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping treffen will. Bundesaussenministerin Annalena Baerbock versprach der Ukraine und deren kleiner Nachbarrepublik Moldau trotz der Krise im Nahen Osten anhaltende Unterstützung im Abwehrkampf gegen Russland.