Selenskyj ist undankbar? Kyiv Independent liefert den Video-Gegenbeweis

Video: youtube/ Kyiv Independent

Selenskyj ist undankbar? Dieses Video liefert den Gegenbeweis

Mehr «Videos»

Am Freitag kam es im Weissen Haus zu einem beispiellosen diplomatischen Eklat, als US-Präsident Trump und sein Vize Vance den ukrainischen Präsidenten Selenskyj in die Mangel nahmen. Anstatt einen Deal in Richtung eines baldigen Friedens zu diskutieren oder gar zu beschliessen, kam es zum Bruch zwischen den Staatsoberhäuptern – mittlerweile hat Trump verkündet, sämtliche militärischen Hilfen an die Ukraine zu unterbrechen.

«Haben Sie auch nur einmal ‹Danke› gesagt?»

Diese als Frage getarnte Unterstellung des US-Vizepräsidenten J.D. Vance war einer der ausschlaggebenden Momente, der dazu führte, dass das Treffen im Weissen Haus in jenem Debakel endete, das nun die ganze Welt beschäftigt. Das ukrainische Online-Medium Kyiv Independent hat nun ein Video zusammengestellt, das zeigt, wie haltlos die Unterstellung des US-Vize war – und wie oft Selenskyj in der Vergangenheit seine Dankbarkeit für die Hilfe der Amerikaner äusserte:

Video: youtube/ Kyiv Independent

Ganz konkret hatte Vance gefragt, ob sich Selenskyj während des Meetings schon bedankt hätte. Und – obwohl diese Szene es nicht ins Video von Kyiv Independent geschafft hat – hatte er auch das, gleich zu Beginn, zweimal. Hier kannst du dir den Moment anschauen, das Video startet genau an der Stelle.

Vance hatte den ukrainischen Präsidenten während des rund 40-minütigen Gesprächs im Oval Office immer wieder gestichelt, ihn als respektlos dargestellt. Dabei wollte er gemäss eigenen Aussagen nur schlichten.

Der Eklat im Weissen Haus wirkt immer noch nach und sorgt weltweit für Reaktionen. Der rasche Frieden, den Trump in Aussicht stellte, scheint nun wieder etwas weiter in die Ferne gerückt. (lzo)

Weitere aktuelle Videos:

SNL parodiert die aktuelle Politik in den USA – und es ist schmerzhaft akkurat

Video: watson/lucas zollinger

Shitstorms an Town Halls – Jetzt werden die Republikaner von wütenden Wählern konfrontiert