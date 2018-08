Videos

Horror Sprung in den USA –Freundin schubst jugendliche von 18 Meter hoher Brücke



Es sollte eine ganz besondere Mutprobe werden. Die 16-jährige Amerikanerin Jordan Holgerson will mit ihren Freunden von der 18-Meter hohen Brücke in den Lewis Fluss in Vancouver, Washington springen. Da sie sich jedoch nicht sofort getraut, wird sie von einer «Freundin» hinunter geschubst und verliert dabei fast das Leben.

Video: watson/nico franzoni

Sie überlebt mit fünf gebrochenen Rippen, einer Lungenverletzung und mehreren Verbrennungen.

