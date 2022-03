Video: watson

40'000 Menschen demonstrieren in Zürich für Frieden – Kundgebungen auch in Bern und Genf

Rund 40'000 Menschen haben am Samstagvormittag in Zürich gegen den Krieg in der Ukraine demonstriert. Sie forderten einen sofortigen Waffenstillstand, diplomatische Verhandlungen und den Abzug der russischen Truppen.

>> Die aktuellsten Entwicklungen im Liveticker

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zogen unter dem Motto «Frieden jetzt» meist schweigend vom Platzspitz beim Landesmuseum übers Central zum Sechseläutenplatz. Mit dabei waren Menschen jeden Alters, auch viele Familien mit Kindern. Viele führten «Stopp Putin»-Schilder oder ukrainische Flaggen mit. Auch selbstgebastelte Friedenstauben waren zu sehen.

Ein Kind wünschte sich auf einem Schild «Bitte kein Krieg Herr Präsident, lieber Bonbons und Luftballons». Ein anderes Plakat forderte «Dem Mörder keinen Rappen - Pipelines kappen». Eine junge Familie mit Kinderwagen bekannte auf Englisch «Ich bin Russe, ich schäme mich, verzeih mir, rette die Ukraine».

Eindrückliche Bilder aus Zürich: Video: watson/een

Zu der bewilligten Kundgebung aufgerufen hatten unter anderem Gewerkschaften, SP und Grüne. Die Veranstalter rechneten im Vorfeld mit bis zu 20'000 Teilnehmenden, bei der Schlusskundgebung schätzen sie, dass es über 40'000 Menschen waren. Zwischenfälle gab es keine.

«Putin den Geldhahn zudrehen»

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer forderten die Einstellung der Kampfhandlungen, Verhandlungen über eine politische Lösung sowie über Massnahmen zur Abrüstung und Rüstungskontrolle. Ausserdem brauche es wirksame Kontrollen des Rohstoffhandels, der zu grossen Teilen über die Schweiz abgewickelt werde. Nur so könne erreicht werden, dass der Krieg nicht von hier aus finanziert werde.

Auch diverse Redner sprachen sich gegen eine Aufrüstung aus. Diese bringe keinen Frieden, sondern mache nur die Rüstungsindustrie zu Profiteuren des Krieges.

Vania Alleva, Präsidentin der Gewerkschaft Unia, sagte, Putins Krieg sei ein verbrecherischer Angriffskrieg, der durch nichts zu rechtfertigen sein. Sie forderte, Kriegsflüchtlinge sollten in der Schweiz ohne Vorbehalt willkommen sein - auch aus anderen Kriegen.

1 / 16 05.03.2022 Ukraine Kundgebung in Zürich quelle: watson / emily engkent

Der russische Autor Michail Schischkin betonte: «Russland ist nicht Putin». Putin hasse die Ukrainer, weil sie den Weg der Demokratie gewählt hätten. Er sagte aber auch, man hätte Putin stoppen können, etwa durch den Boykott der Olympischen Spiele in Sotschi.

Mattea Meyer, Co-Präsidentin der SP Schweiz, forderte, man müsse Putin den Geldhahn jetzt abdrehen. Nationalrat Balthasar Glättli (Grüne) betonte, «solange wir weiter Rohstoffe aus Russland beziehen, so lange haben wir auch nicht alles getan, um diesen Krieg zu stoppen.»

Polizei begleitete Demo auch aus der Luft und vom Wasser

Um die Sicherheit der Teilnehmenden garantieren zu können, setzte die Stadtpolizei Zürich auch einen Helikopter ein, wie sie am Samstag twitterte. «Wir erhalten so einen Überblick über mögliche Engpässe.» Bei einem Notfall könnte sie beispielsweise auf dem Wasser - über die Limmat - schnell eingreifen.

Tausende demonstrieren am Zürcher Sechseläutenplatz für den Frieden. Bild: keystone

Die Grossdemo führte zu Verkehrsbehinderungen, vor allem zwischen dem Hauptbahnhof und dem Bellevue, aber auch auf den Zufahrtsachsen zur Innenstadt. Die Polizei empfahl, die Innenstadt zu meiden.

Weitere Demonstrationen sind unter anderem am Nachmittag in Bern, Genf und St. Gallen geplant. (sda)

(aya/een/cma/sda)

Video: watson

Mehr Hintergrund zum Ukraine-Konflikt: 142 141 Länder fordern ein Ende des Ukraine-Kriegs – diese Staaten sagten Nein

Das könnte dich interessieren:

Influencerin zeigt, wie man einen verlassenen russischen Panzer wieder in Betrieb nimmt

Video: watson/mc/een

Spendenaufruf dieser Ukrainerin ging viral – wir haben sie besucht Video: watson/lea bloch

«Russland hat jetzt die Taliban UND die Schweizer verloren»