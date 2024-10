Pommes statt Politik: Trump in McDonald’s-Schürze

Die Aktion war wohl vor allem ein Seitenhieb gegen seine Kontrahentin, Vizepräsidentin Kamala Harris, die erzählt hatte, einmal einen Sommerjob bei McDonald's gehabt zu haben – eine Geschichte, an die der 78-Jährige nicht glaubt und als erfunden bezeichnet, ohne jedoch Beweise zu liefern. Um seinen Punkt zu untermauern, zog er selbst die Schürze an und sagte: «Ich habe jetzt 15 Minuten länger bei McDonald’s gearbeitet als Kamala.»

Am Sonntag tauschte Donald Trump sein Jackett gegen eine McDonald's-Schürze. Im Swing State Pennsylvania besuchte der Präsidentschaftskandidat eine Filiale, stellte sich hinter die Fritteuse und bereitete Pommes zu. Er frittierte, salzte und servierte sie anschliessend am Drive-Through Fenster. «Ich wollte das schon mein ganzes Leben lang machen. Und jetzt mache ich es», so Trump.

Musk weibelt in Swing States für Trump – und will täglich eine Million Dollar verschenken

Australischer Transportminister hat seinen B-B-Bündnerfleisch-Moment

In Melbourne in Australien kam es vergangene Woche an zwei Metrostationen zu grösseren Unterbrechungen. Die beiden Haltestellen wurden am späten Donnerstagabend evakuiert, nachdem mehrere Bahnsteige durch Hochwasser beschädigt worden waren.

Überwachungsaufnahmen zeigen jetzt, wer höchstwahrscheinlich dafür verantwortlich ist: ein Pärchen, das sich beim Quickie in einem Treppenhaus ungeschickt angestellt und dabei die Sprinkleranlage ausgelöst hat. Ausserdem werden sie gesucht, weil sie auch noch eine Wasserleitung beschädigt haben sollen.