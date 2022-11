In der Vergangenheit soll es bereits mehrere Male zu Unfällen gekommen sein. Einmal soll eine Besucherin von einem Löwen angegriffen worden sein, ein anderes Mal wurde einem 14 Monate alten Jungen von einem Tiger der Daumen abgebissen. Subkow musste sich für die Vorfälle vor Gericht verantworten und sass eine Zeit lang im Gefängnis. Mittlerweile ist er wieder auf freiem Fuss und gibt sich als selbstloser Retter der Tiere aus Cherson. (lzo)

Der russische Unternehmer Oleg Subkow war mit seinem Safaripark schon öfters in den Schlagzeilen. Der Park ist vor allem bekannt als grösste Löwenzucht Europas. Er ist das Zuhause von über hundert grossen Raubkatzen – darunter 60 Löwen und 40 Tiger.

Die gestohlenen Tiere, darunter ein Lama, zwei Wölfe und mehrere Waschbären, wurden in den Safaripark Taigan gebracht. Der Direktor Oleg Subkow sagte gegenüber russischen Medien, man habe sie zu ihrem eigenen Wohl und zum Schutz vor dem Krieg mitgenommen. Ausserdem wolle man sie zurückgeben, sobald sich die Lage in Cherson stabilisiert habe.

Jetzt sind aber auch Videos aufgetaucht, die im Netz für Empörung sorgen. Anscheinend haben die Russen, bevor sie aus der Stadt vertrieben wurden, etliche Zootiere entführt und diese in einen Safaripark auf der nach wie vor besetzten Krim-Halbinsel verfrachtet. Die Tiere wurden dabei ziemlich grob behandelt:

Vor wenigen Tagen hat die ukrainische Armee die Stadt Cherson im Süden des Landes zurückerobert – die Streitkräfte verbuchen das als grossen Erfolg. Die Freude ist auch bei vielen in der befreiten Bevölkerung gross, wie man in dutzenden emotionalen Videos im Internet sehen kann.

Situationen, die du (vermutlich) kennst, wenn du studierst – in 19 Memes

Dänischer Reporter wird in Katar von Sicherheitskräften bedroht

«Wild gewordener» Tesla tötet in Südchina zwei Personen

Pancake Spaghetti ... gibt's offenbar. Auf TikTok. Okay, versuchen wir's!

Russen stahlen Tiere aus der Ukraine – jetzt sind sie in einem zwielichtigen Zoo

Heisse Mission im Luxus-Hotel – Nico und Sergio in der «Leiter vs. Weste»-Challenge

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Randy Krummenacher wechselt in die MotoE +++ Nadal Out, Ruud im Halbfinal

Warum du am Black Friday nichts kaufen solltest

SP-Reibereien: Jositsch erhält Rückendeckung – Meyer will, dass er verzichtet

NATO: Keine Hinweise auf Angriff in Polen ++ Aktivisten stören Russland-Termin an COP27

Gegen diese Republikaner muss sich Trump bis 2024 behaupten

In der Nacht auf Mittwoch hat Donald Trump bekannt gegeben, dass er 2024 noch einmal für das Präsidentenamt kandidieren wird. Doch nicht alle in der republikanischen Partei sind darüber erfreut – Trump steht in der Kritik, dass durch sein Mitwirken die «rote Welle» bei den Midterms im November ausgeblieben sei.