In der türkischen Hafenstadt Ereğli ist am Dienstag eine rund 800’000 Franken teure Luxusjacht gesunken. Und das kurz nach dem Stapellauf.
Laut lokalen Berichten kam es bei der «Dolce Vento»-Jacht nach etwa 15 Minuten zu Stabilitätsproblemen. Dadurch soll sie Wasser aufgenommen und in einer Tiefe von sieben Metern gesunken sein.
An Bord befanden sich vier Menschen, darunter der Eigner der Jacht, der Kapitän und zwei weitere Besatzungsmitglieder. Alle konnten sich mit einem Sprung ins Wasser in Sicherheit bringen. Arbeiter der nahegelegenen Werft konnten alle unverletzt bergen.
Die 24 Meter lange Jacht wurde in der Medyılmaz-Werft gebaut. Die Bauarbeiten begannen im Jahr 2024 und es war das erste Mal, dass die Luxusjacht zu Wasser gelassen wurde.
Wie die Jacht sinken konnte, wird jetzt untersucht.
Hier sind die Aufnahmen, die zeigen, wie die Luxusjacht kippt:
(emk)
Ein 24m Schiff kostet üblicherweise ab ca. 3mio aufwärts. Die hier 800'000.-? Tja, am falschen Ende gespart...
Schade für den Besitzer, aber zu diesem Preis kann er sich ja zwei kaufen…