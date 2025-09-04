gewitterhaft21°
Luxusjacht sinkt in der Türkei wenige Minuten nach Stapellauf

Video: watson/Emanuella Kälin

800'000-Franken-Jacht sinkt kurz nach Stapellauf

04.09.2025, 11:2504.09.2025, 13:33
In der türkischen Hafenstadt Ereğli ist am Dienstag eine rund 800’000 Franken teure Luxusjacht gesunken. Und das kurz nach dem Stapellauf.

Laut lokalen Berichten kam es bei der «Dolce Vento»-Jacht nach etwa 15 Minuten zu Stabilitätsproblemen. Dadurch soll sie Wasser aufgenommen und in einer Tiefe von sieben Metern gesunken sein.

An Bord befanden sich vier Menschen, darunter der Eigner der Jacht, der Kapitän und zwei weitere Besatzungsmitglieder. Alle konnten sich mit einem Sprung ins Wasser in Sicherheit bringen. Arbeiter der nahegelegenen Werft konnten alle unverletzt bergen.

Die 24 Meter lange Jacht wurde in der Medyılmaz-Werft gebaut. Die Bauarbeiten begannen im Jahr 2024 und es war das erste Mal, dass die Luxusjacht zu Wasser gelassen wurde.

Wie die Jacht sinken konnte, wird jetzt untersucht.

Hier sind die Aufnahmen, die zeigen, wie die Luxusjacht kippt:



(emk)

avatar
alingher
04.09.2025 12:11registriert August 2014
Wirklich eine seltsame Geschichte. Diese Werft baut üblicherweise Fischerboote und Lastenkähne. Ich glaube eine richtige Yacht haben die noch nie gebaut.

Ein 24m Schiff kostet üblicherweise ab ca. 3mio aufwärts. Die hier 800'000.-? Tja, am falschen Ende gespart...
432
avatar
ABWESEND
04.09.2025 13:09registriert September 2024
ein Glück gehen sie der ganzen Sache auf den Grund.
270
avatar
EchoPoA
04.09.2025 12:15registriert November 2024
800k für 24m Yacht? Stimmt die Währungsumrechnung wirklich? 🤔

Schade für den Besitzer, aber zu diesem Preis kann er sich ja zwei kaufen…
292
