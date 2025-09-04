Video: watson/Emanuella Kälin

800'000-Franken-Jacht sinkt kurz nach Stapellauf

Mehr «Videos»

In der türkischen Hafenstadt Ereğli ist am Dienstag eine rund 800’000 Franken teure Luxusjacht gesunken. Und das kurz nach dem Stapellauf.

Laut lokalen Berichten kam es bei der «Dolce Vento»-Jacht nach etwa 15 Minuten zu Stabilitätsproblemen. Dadurch soll sie Wasser aufgenommen und in einer Tiefe von sieben Metern gesunken sein.

An Bord befanden sich vier Menschen, darunter der Eigner der Jacht, der Kapitän und zwei weitere Besatzungsmitglieder. Alle konnten sich mit einem Sprung ins Wasser in Sicherheit bringen. Arbeiter der nahegelegenen Werft konnten alle unverletzt bergen.

Die 24 Meter lange Jacht wurde in der Medyılmaz-Werft gebaut. Die Bauarbeiten begannen im Jahr 2024 und es war das erste Mal, dass die Luxusjacht zu Wasser gelassen wurde.

Wie die Jacht sinken konnte, wird jetzt untersucht.

Hier sind die Aufnahmen, die zeigen, wie die Luxusjacht kippt:

Video: watson/Emanuella Kälin

(emk)

Das könnte dich auch interessieren:

Luxusyacht mit 1000 Schuss Munition an Bord brennt aus und sinkt in Los Angeles Video: watson/lucas zollinger

Das dürfte teuer werden – Zwei Superyachten crashen vor Bodrum Video: watson/lucas zollinger