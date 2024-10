Video: watson/Lucas Zollinger

Flugzeug fängt Feuer bei harter Landung in Las Vegas

Bei einer harten Landung auf dem Harry Reid International Airport in Las Vegas in den USA fing am 5. Oktober ein Passagierflugzeug Feuer. Ein Beobachter konnte die Szene auf Video festhalten:

Frontier-Airlines-Flug 1326 war am Samstag (Ortszeit) von San Diego im US-Bundesstaat Kalifornien nach Las Vegas in Nevada geflogen. Bei der harten Landung in der Stadt der Sünde seien dann die Reifen des Airbus A321-211 geplatzt und ein Feuer im Fahrwerk unter dem Rumpf der Maschine ausgebrochen, berichten die Betreiber des Flughafens. Ereignet hat sich der Unfall auf der Landebahn 26L.

Das Clark County Fire Department konnte, nachdem der Airbus, der im Jahr 2015 gebaut wurde, zum Stehen gekommen war, schnell löschen. Sämtliche 190 Passagiere und die sieben Crewmitglieder der Billig-Airline konnten über Treppen unbeschadet evakuiert werden.

Ursache wird nun untersucht

Die Ursache für den Vorfall sei aktuell noch unklar und werde nun ermittelt, meldet die Fluggesellschaft Frontier. Auch die nationale Verkehrssicherheitsbehörde gab an, sie werde eine Untersuchung zum Fall einleiten. Der Flughafen von Las Vegas gehört zu den meist-angeflogenen der Welt. Nach Angaben der US-Luftfahrtbehörde FAA wurde der Flughafen nach dem Vorfall über drei Stunden lang gesperrt. (lzo)

