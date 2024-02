Video: watson/lucas zollinger

Todkranke Sängerin erobert die Charts für ihren Sohn

Die 31-jährige Sängerin Cat Janice aus Washington D.C. leidet unter einem seltenen Gehirntumor und wird wohl bald sterben. Für ihren siebenjährigen Sohn Loren hat sie jetzt noch einen – vermutlich letzten – Song herausgebracht und erobert damit die Charts. Weltweit. Das ist die bewegende Geschichte:

Anfang des Jahres 2022 wurde bei Janice der extrem seltene Krebs diagnostiziert. Weltweit gebe es nur rund 100 dokumentierte Fälle. Seither kämpft sie dagegen, doch keine Behandlung schlug an. Kürzlich – nur wenige Tage vor ihrem Geburtstag – hat sie sich in einem Video auf TikTok von ihren Fans verabschiedet. Sie werde wohl bald sterben. Der Krebs habe ihre Lunge so schwer angegriffen, dass sie nicht mehr sprechen könne, schreibt sie darin.

Tatsächlich hat sie ihren Geburtstag aber doch noch erlebt. Auf Social Media spricht sie von einem Wunder und bedankt sich bei allen, die sie unterstützen und täglich für sie beten würden. So kann sie jetzt noch miterleben, wie ihr – vermutlich letzter – Song «Dance You Outta My Head» durch die Decke geht. Auch in den Schweizer iTunes-Charts ist der Song (Stand 1. Februar 2024) auf Platz 23 vertreten.

Hier kannst du dir den Song anhören:

Die Inspiration für diesen Song sei eine Autofahrt mit ihrem Sohn im letzten Sommer gewesen. Sie schreibt auf TikTok, sie habe nun die Rechte an diesem (und allen ihren anderen) Liedern auf ihn übertragen und bittet ihre Community, ihn zu streamen und dazu zu tanzen und Freude zu haben. Mehr könne sie ihrem Sohn nicht hinterlassen.

