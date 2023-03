Video: watson/lucas zollinger

Video scheint zu zeigen, wie Russland seine Friedhöfe ausbauen muss

Russland muss wegen der vielen Todesopfer aus dem Krieg in der Ukraine einen Friedhof in Wladiwostok ausbauen. Das scheint zumindest ein Video zu zeigen, das kürzlich auf Telegram geteilt wurde.

Das Video sei von einer Anwohnerin der Stadt im Fernen Osten an der Pazifikküste Russlands aufgenommen worden, heisst es auf Telegram. Die Stimme wurde verändert. Sie zeigt einen Friedhof und kommentiert das Ganze – Leichenwagen stünden Schlange, es würden überall neue Gräber ausgehoben und so viele junge Menschen seien umsonst gestorben.

Bis zu 70'000 Tote

Das Center for Strategic and International Studies (CSIS) in den USA schätzte vor zwei Wochen, dass bisher rund 70'000 russische Soldaten in der Ukraine das Leben verloren. Mindestens 17'375 Namen konnten unabhängige russische Journalisten bestätigen.

Dabei seien die Todesfälle vor allem in diesem Jahr und in der Schlacht um Bachmut nochmal drastisch gestiegen. Dort starben in den letzten Wochen bis zu 800 Russen – pro Tag. Diese Zahlen nennt zumindest das britische Verteidigungsministerium mit Berufung auf Statistiken des ukrainischen Generalstabs. (lzo)

