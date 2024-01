«Es ist ein Gefängnis der Sucht» – Nathalie war 30 Jahre Alkoholikerin

Alkohol und andere Drogen sind nie die Lösung. Bei Suchtproblemen gibt es in der Schweiz diverse Anlaufstellen. Beispielsweise Suchtfachstelle Zürich Sucht Schweiz / oder Safezone.ch , die Online-Beratung des Bundesamtes für Gesundheit in Zusammenarbeit mit Kantonen und Suchtfachstellen.

Nathalie hatte eine sehr turbulente Kindheit. Sie wurde sehr früh von ihren leiblichen Eltern abgegeben. «Ich hatte schon früh das Gefühl, ich sei falsch», erzählt sie. Mit 16 Jahren dann der Absturz: Nathalie fängt an, regelmässig zu trinken und zu kiffen. «Ich bin irgendwann auf harte Drogen abgestürzt», erzählt sie weiter.

Nach einer polizeilichen Verfolgungsjagd im gestohlenen Auto durch die Nacht auf Samstag sind ein 19-Jähriger und dessen 16-jähriger Beifahrer in Thun festgenommen worden. Die beiden hatten sich zuvor einer Verkehrskontrolle in Interlaken entzogen. Ihnen werden verschiedene Delikte zur Last gelegt.