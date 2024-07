Die besten Shaqiri-Tore – 90 Sekunden Genuss pur

Attentat auf Donald Trump – was wir wissen in 5 Punkten

«Ich bin der grösste Taylor-Swift-Fan» – die Stimmung vor dem Letzi

Der aktuell wohl grösste Popstar tritt in Zürich auf. Taylor Swift gibt am 9. und am 10. Juli ein Konzert im Letzigrund-Stadion. Ausgebuchte Hotels, riesige Schlangen vor Merchandise-Ständen: In Zürich herrscht deshalb der Ausnahmezustand. Schon um 5 Uhr morgens warteten Hunderte Personen beim Letzigrund. Bei Temperaturen um die 30 Grad harren sie nun stundenlang aus, bis ihr grosses Idol auf die Bühne tritt. Viele Zuschauerinnen sind aus dem Ausland angereist – einige sogar aus den Vereinigten Staaten.