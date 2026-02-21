Video: watson/Emanuella Kälin

Musikerklischee oder Realität? Aaron Asteria im Fragenbot

Wenig Schlaf und leicht verkatert zum Interview – also stimmt das Klischee eines Musikers? Der Newcomer Aaron Asteria nimmt heute auf dem heissen Stuhl des «Fragenbots» Platz.

Seine Karriere begann mit Strassenmusik in Rapperswil, 2021 gewann er den «MyCokeMusic-Award», bevor er 2023 von Bligg entdeckt und unter Vertrag genommen wurde.

Ursprünglich studierte Aaron Asteria Informatik an der ETH Zürich und schloss seinen Bachelor ab. Den Master brach er jedoch ab, um alles auf eine Karte zu setzen: die Musik. Erst kürzlich veröffentlichte der Singer Songwriter sein erstes Album «No Time for Heroes».

Ist er deeper als all die anderen? Und stimmt das Vorurteil, dass Musikerinnen und Musiker ständig Party machen?

Im «Fragenbot» gibt er die Antworten:

Video: watson/Emanuella Kälin

