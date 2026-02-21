bedeckt
Newcomer Aaron Asteria stellt sich den Musikerklischee im Fragenbot

Video: watson/Emanuella Kälin
Fragenbot

Musikerklischee oder Realität? Aaron Asteria im Fragenbot

21.02.2026, 19:5521.02.2026, 19:55
Emanuella Kälin
Emanuella Kälin

Wenig Schlaf und leicht verkatert zum Interview – also stimmt das Klischee eines Musikers? Der Newcomer Aaron Asteria nimmt heute auf dem heissen Stuhl des «Fragenbots» Platz.

Seine Karriere begann mit Strassenmusik in Rapperswil, 2021 gewann er den «MyCokeMusic-Award», bevor er 2023 von Bligg entdeckt und unter Vertrag genommen wurde.

Ursprünglich studierte Aaron Asteria Informatik an der ETH Zürich und schloss seinen Bachelor ab. Den Master brach er jedoch ab, um alles auf eine Karte zu setzen: die Musik. Erst kürzlich veröffentlichte der Singer Songwriter sein erstes Album «No Time for Heroes».

Ist er deeper als all die anderen? Und stimmt das Vorurteil, dass Musikerinnen und Musiker ständig Party machen?

Im «Fragenbot» gibt er die Antworten:

Video: watson/Emanuella Kälin

Mehr Fragenbots:

HIV-Positiver im Fragenbot

Video: watson/Emanuella Kälin

Legalize it! – Kiffer im Fragenbot

Video: watson/Aya Baalbaki

Stotterer Rodolfo im Fragenbot: «Das hat nichts mit Intelligenz zu tun»

Video: watson/lucas zollinger
