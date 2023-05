Dieser spektakuläre Crash am «Indy 500» hätte tragisch enden können

Trotz des schockierenden Unfalls gab es keine Verletzten. Die beiden Rennfahrer Kirkwood und Rosenqvist kamen unbeschadet davon und das Rad, welches in Richtung der Zuschauerränge spickte, traf dort auch niemanden – «nur» ein geparktes Auto. Neben des Sachschadens ist der Vorfall also glimpflich ausgegangen. (lzo)

Am Pfingstwochenende fand in den USA das Indianapolis 500, kurz «Indy 500» statt. Am 28. Mai sausten die PS-starken Boliden über den Indianapolis Motor Speedway mitten in der gleichnamigen Stadt. Dabei kam es heuer zu einem spektakulären Unfall, der auch tragisch hätte enden können:

