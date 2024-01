Video: watson/lucas zollinger

Diese Finnin putzt die grössten Dreckslöcher dieser Welt – und Millionen schauen zu

176 gefüllte Abfallsäcke. 39,5 entsorgte Pizzakartons. 34 bis zur Unbrauchbarkeit verschmutzte Lappen und 6 durchgescheuerte Schwämme. Und das in 56 Stunden Arbeit. Das ist die Bilanz des jüngsten Putzeinsatzes der Finnin Auri Katariina. Die TikTokerin lebt nämlich davon, die dreckigsten Häuser und Wohnungen der Welt zu putzen – und zwar kostenlos:



Die 30-Jährige geht bereits seit dem Jahr 2020 ihrer kuriosen Leidenschaft nach. Sie kann davon leben, weil sie auf TikTok über zehn Millionen Followerinnen und Follower hat, ihre Videos regelmässig viral gehen und hunderte Millionen Aufrufe sammeln und sie von Putzmittelherstellern gesponsert wird. Mittlerweile reinigt die Finnin Häuser auf der ganzen Welt – aktuell ist sie in den USA. Menschen aus dem US-Bundesstaat Florida können sich momentan bei ihr für eine kostenlose Reinigung melden.

Win-win-Situation

In einem Interview mit BBC sagte die TikTokerin, dass sie Schmutz und Unrat liebe. Für ihre Reinigungen, für die man bei herkömmlichen Reinigungsunternehmen Beträge im fünfstelligen Bereich bezahlen müsste, verlangt sie nichts. Die meisten ihrer Kundinnen und Kunden hätten nämlich irgendeine Form von psychischer Erkrankung und bräuchten Hilfe, so Katariina. Das Ganze ist also eine Win-win-Situation. Und die Userinnen und User auf TikTok lieben es. (lzo)

