Diese Lebkuchen bewegen sich – und sind komplett essbar

Auf TikTok geht gerade ein Video von einem Lebkuchen-Fisch viral. Das ist an sich erst mal nichts Besonderes, schliesslich gibt es Tortenkreationen, die so echt aussehen, dass es sogar eine eigene Netflix-Show darüber gibt. Speziell an diesem Fisch ist aber, dass er sich bewegen kann.

Sein Schöpfer, ein gewisser 21-jähriger Aidan aus der Stadt Stonewall in Grossbritannien, ist nämlich anscheinend nicht nur ein Hobbybäcker, sondern auch ein Hobbyingenieur. Auf seinem TikTok-Kanal «a.m.bakes» findet sich nämlich noch eine weitere bewegte Lebkuchen-Kreation: ein Rentier. Das Video davon wurde bereits an Weihnachten hochgeladen, ging aber nie viral, wie der Fisch jetzt.

Hier kannst du dir die beiden mechanischen Lebkuchen selbst anschauen:

Beide dieser mechanischen Lebkuchen-Kreationen sind laut ihrem Schöpfer Aidan zu hundert Prozent essbar – auch die Mechanismen und alle Verzierungen. Als Klebstoff habe er geschmolzenen Zucker verwendet, erklärt er in den Kommentaren unter den Videos.

«Der echte Willy Wonka»

Das Video des Fischs wurde am 15. Januar hochgeladen und hat seither bereits über 880'000 Aufrufe und fast tausend Kommentare. Die Userinnen und User sind begeistert. Manche bezeichnen Aidan sogar als «den echten Willy Wonka». (lzo)

