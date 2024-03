Video: watson/Lucas Zollinger

Containerschiff rammt in türkischem Hafen drei Kräne – ein Verletzter

Am Samstag ist es im Evya-Hafen in Körfez in der türkischen Provinz Kocaeli zu einer gewaltigen Unfallkatastrophe, als ein Containerschiff ins Hafenbecken rammte und dort drei Hafenkräne zum Einsturz brachte.

Video: watson/Lucas Zollinger

Videos aus verschiedenen Perspektiven zeigen, wie der 368 Meter lange Frachter «YM Witness» der Reederei «Yang Ming», der unter der Flagge von Hong Kong fährt, wie in Zeitlupe in die Hafenmauer kracht und dabei einen Kran anstösst. Die anderen beiden knicken dann – wie bei einem Dominospiel – um. Die meisten Hafenarbeiter konnten sich vor den herabstürzenden Kränen in Sicherheit bringen. Ein Kranführer wurde schwer verletzt, berichteten türkische Medien. Zunächst hatte es geheissen, die Kräne seien unbemannt gewesen und niemand sei verletzt worden.

Ausserdem kam es zu schweren Sachschäden an der Hafeninfrastruktur und am Containerschiff. Nach dem Vorfall lagen mehrere Frachtcontainer im Hafenbecken. Die Feuerwehr und die Polizei untersuchen den Vorfall nun.



Im Januar Mängel festgestellt

Das Schiff ist vom kanadischen Unternehmen Seaspan Corp. gechartert worden. Nach Angaben von Seaspan gab es keine Verletzten an Bord, und es kam nicht zu einer Meeresverschmutzung.

Im Januar wurden bei einer Inspektion in China sechs Mängel in Bezug auf Rettungsboote, Notfallvorsorge und Übungen zum Verlassen des Schiffes festgestellt, schreibt die auf Schifffahrt spezialisierte Newsplattform «TradeWinds». (lzo)

