Video zeigt Riesenwelle, die in Kalifornien acht Menschen verletzte

Die kalifornische Küste wird aktuell von riesigen Wellen heimgesucht. Grund dafür sind Stürme, die derzeit im Pazifik wüten. In der Stadt Ventura hat am 28. Dezember aus heiterem Himmel eine heftige Welle zahlreiche Spaziergängerinnen und Spaziergänger überrascht. Rund 20 Personen wurden mitgerissen und 8 von ihnen verletzt. Der Vorfall wurde aus mehreren Perspektiven auf Video festgehalten. Hier kannst du es dir selbst anschauen:

Auch die Stadt Santa Cruz wurde von heftigen Wellen getroffen. Die Aufräumarbeiten laufen bereits, die Höhe der Schäden ist noch unklar. Strassen, Häuser und Strandrestaurants stehen an mehreren Küstenabschnitten unter Wasser.

Weitere Wellen fürs Wochenende erwartet

In Santa Cruz sowie in Ventura mussten Strandabschnitte geschlossen werden, in Ventura zusätzlich auch der Pier. Die Behörden halten die Bevölkerung an, die Strände zu meiden, und warnen weiterhin vor gefährlichen Wellen mit einer Höhe von potenziell bis zu zwölf Metern. Vorsorglich wurden deshalb Strassen und Zugänge zum Meer gesperrt. Der nationale Wetterdienst der USA sprach gar von tödlichen Bedingungen.

Die acht Verletzten in Ventura, die von der Welle teilweise fast 50 Meter die Strasse hinuntergespült wurden, kamen hingegen mit leichten Verletzungen davon und konnten ins Spital gebracht und behandelt werden. (lzo)

