Gemobbter Junge sucht auf rührende Weise nach Freunden

Video: watson/Lucas Zollinger

Gehänselter Junge sucht auf rührende Weise nach Freunden – seine Geschichte geht viral

Mehr «Videos»

Die Geschichte von Shayden Walker aus Amarillo im US-Bundesstaat Texas rührt gerade Menschen auf der ganzen Welt. Der 11-Jährige wurde von den Kindern an seiner Schule gemobbt. In seiner Nachbarschaft suchte er deshalb neue Freunde. Das Video davon ging auf TikTok viral:

Video: watson/Lucas Zollinger

Shayden zog von Tür zu Tür, um zu fragen, ob jemand sein Freund sein will oder ob jemand Freunde für ihn kennen könnte. Bei Brennan und Angell Ray war niemand zu Hause, aber die beiden unterhielten sich über die Türkamera mit ihm. Sie konnten ihm zwar nicht direkt weiterhelfen, waren aber gerührt von seiner Geschichte.

Fast 40'000 Dollar für Shayden

Sie luden das Video auf TikTok, wo es innert kürzester Zeit über 70 Millionen Aufrufe sammelte. Ausserdem richteten sie eine GoFundMe-Kampagne für den Jungen ein. 37'257 US-Dollar kamen zusammen – damit soll er sich Kleider, Videospiele oder Ferien leisten können.



Was ihm aber viel mehr bringt: Unter dem Video machten ihm Leute aus der ganzen Welt Mut. Einige schrieben, er habe jetzt Freunde überall. Andere boten an, mit ihm Videospiele zu spielen.



Auch in seiner Nachbarschaft wurde ein Event organisiert. Unter dem Motto «Shine like Shayden» setzte man ein Zeichen gegen Mobbing und Shayden lernte viele neue Leute und Freunde kennen. (lzo)

Mehr aktuelle Videos:

So sieht ein Anarchisten-Treffen aus Video: watson/Sina Alpiger, Emily Engkent

Schlangenfänger ringen mit Rekordpython in Florida Video: watson/Lucas Zollinger