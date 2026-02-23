Video: watson/Elena Maria Müller

FBI-Chef Patel feiert wilde Party mit US-Hockey-Team – und wird heftig kritisiert

Auf sozialen Medien kursieren diverse Videos des FBI-Chefs Kash Patel, die ihn beim ausgelassenen Feiern mit dem US-Eishockeyteam der Männer zeigen. Dieses gewann an den Olympischen Spielen Gold gegen das Team Kanada. Er organisierte ausserdem ein Telefonat mit dem US-Präsidenten Donald Trump, der dem Team gratulierte.

Es hagelte denn auch Kritik an Patel: Da es in den USA zurzeit kriselt – am Sonntag war ein Verdächtiger auf Trumps Anwesen in Mar-a-Lago erschossen worden – sei es sehr unprofessionell, sich so ausgelassen zu zeigen. So meldete sich die Sprecherin des früheren US-Justizministers Merrick Garland, Xochitl Hinojosa, via X.

Patel konterte denn auch in einem eigenen Beitrag auf X.

Die Reise nach Italien begründete der Amerikaner damit, dass er die italienischen Sicherheitsbehörden und US-Kräfte treffen wollte, die an der Absicherung der Winterspiele beteiligt waren. Patel wird jedoch vorgeworfen, auf Kosten der amerikanischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler nach Italien gereist zu sein. (emm)

