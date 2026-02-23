wechselnd bewölkt13°
DE | FR
burger
Videos
Video

FBI-Chef Patel feiert in Garderobe des US-Eishockey-Teams

Video: watson/Elena Maria Müller

FBI-Chef Patel feiert wilde Party mit US-Hockey-Team – und wird heftig kritisiert

23.02.2026, 15:4123.02.2026, 15:44

Auf sozialen Medien kursieren diverse Videos des FBI-Chefs Kash Patel, die ihn beim ausgelassenen Feiern mit dem US-Eishockeyteam der Männer zeigen. Dieses gewann an den Olympischen Spielen Gold gegen das Team Kanada. Er organisierte ausserdem ein Telefonat mit dem US-Präsidenten Donald Trump, der dem Team gratulierte.

Es hagelte denn auch Kritik an Patel: Da es in den USA zurzeit kriselt – am Sonntag war ein Verdächtiger auf Trumps Anwesen in Mar-a-Lago erschossen worden – sei es sehr unprofessionell, sich so ausgelassen zu zeigen. So meldete sich die Sprecherin des früheren US-Justizministers Merrick Garland, Xochitl Hinojosa, via X.

Patel konterte denn auch in einem eigenen Beitrag auf X.

Die Reise nach Italien begründete der Amerikaner damit, dass er die italienischen Sicherheitsbehörden und US-Kräfte treffen wollte, die an der Absicherung der Winterspiele beteiligt waren. Patel wird jedoch vorgeworfen, auf Kosten der amerikanischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler nach Italien gereist zu sein. (emm)

Video: watson/Elena Maria Müller

Mehr Videos:

Video: watson/Elena Maria Müller
Video: watson/lucas zollinger
Video: watson/hanna dedial
Mehr zur USA:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Wintersturm in den USA
1 / 13
Wintersturm in den USA

Ein Wintersturm mit starkem Schneefall und Eisregen hat den Nordosten der Vereinigten Staaten heimgesucht.
quelle: keystone / olga fedorova
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Dieser ukrainische Veteran zeigt, wie 30 Kilometer hinter der Front das Leben weitergeht
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
28 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Reinhard51
23.02.2026 16:19registriert November 2025
Wegen solchen Typen habe ich mir Gold für Kanada gewünscht, hat leider knapp nicht gereicht.
301
Melden
Zum Kommentar
avatar
Teleman
23.02.2026 16:00registriert Februar 2026
LOL!
Wieder einer der Wasser Predigt + dann Wein Säuft!
Als Podcaster hat er jeden FBI Chef Kritisiert, der den FBI Jet Benutzte! das es Geldverschwendung sei + Missachtung vom Volk!
Er selber nutzt den Jet um seine Sängerin Freundin in Nashville zu Besuchen. Um mit ihr bei Dates an Konzerne oder andere Veranstaltungen zu Fliegen. Er nutzte die FBI Eingreiff Truppe um ihr Illegal, Personenschutz zu geben. Oder Agenten Befohlen um sie + ihre Besoffene Freundin, Taxi zu Spielen. Dann schnell an die Olympiade. Was hat ein FBI Direktor in der Kabine zu suchen? Bei Epstein 0 Aufklärung Interesse!
221
Melden
Zum Kommentar
avatar
MikTuef
23.02.2026 16:01registriert Februar 2022
Es ist so unglaublich bizarr, was dort drüben los ist..
201
Melden
Zum Kommentar
28
Diese Aussage von Obama über Aliens lässt das Internet ausflippen
Zu Gast im Podcast von Brian Tyler Cohen spricht Barack Obama über Aliens. Auf die Frage Cohens, ob Aliens echt seien, meint Obama kurz und knapp: «Es gibt sie, aber ich habe sie nicht gesehen und sie werden nicht in der Area 51 festgehalten.» Damit geht er auf die Verschwörungstheorie ein, die besagt, dass die Area 51, ein geheimer Luftwaffenstützpunkt in Nevada, Ausserirdische versteckt halten soll.
Zur Story