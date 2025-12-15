Nebel
Hier entwaffnet Zivilist Ahmad Al Ahmad einen der Angreifer in Sydney

Video: watson/hanna dedial

Dieses Video zeigt den Moment, als einer der Sydney-Angreifer entwaffnet wird

15.12.2025, 08:1715.12.2025, 08:17

Ein Angriff auf ein jüdisches Fest erschütterte am 14. Dezember die australische Metropole Sydney. Medienberichten zufolge haben zwei IS-Terroristen in Bondi Beach das Feuer eröffnet und dabei Dutzende Personen erschossen. Die beiden Männer, die neuen Erkenntnissen zufolge Vater und Sohn waren, haben mindestens 15 Menschen getötet.

Während einer der Angreifer von der Polizei erschossen wurde, war es ein Zivilist, der unglaubliche Zivilcourage bewies und den zweiten von ihnen stoppte. Ein Video zeigt den Moment, in dem der 43-jährige Ahmad Al Ahmad auf den bewaffneten Angreifer losstürmt und diesen entwaffnet:

Video: watson/hanna dedial

Ahmad Al Ahmad wurde laut seinen Eltern selbst zum Opfer des Angriffs. Er warte aktuell auf mehrere Operationen, weil er angeschossen worden sei, schreibt die Australian Broadcasting Corperation (ABC).

Ihr Sohn habe gerade mit einem Freund in Bondi Beach Kaffee getrunken, als er Schüsse hörte, berichteten die Eltern. Er habe einen der Schützen hinter einem Baum kauern sehen, und sich diesem von hinten genähert, als dessen Munition aufgebraucht war. Nach einem kurzen Gerangel konnte er ihm die Waffe entreissen.

Ahmad Al Ahmad soll von vier bis fünf Kugeln in die Schulter getroffen worden sein, wovon sich immer noch mehrere in seinem Körper befinden sollen. (lzo)

Mehr zum Thema:

Themen
Antisemitischer Angriff am Bondi Beach in Sydney
1 / 15
Antisemitischer Angriff am Bondi Beach in Sydney

Nach ersten Erkenntnissen war eine jüdische Chanukka-Veranstaltung das Ziel des Angriffs.
quelle: keystone / jeremy piper
