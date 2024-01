Video: watson/lucas zollinger

YouTuber baut den Iron-Man-Anzug nach – und zwar nicht nur ein Kostüm

Mehr «Videos»

Wer sich auf den YouTube- oder Instagram-Kanal des russischen Tüftlers Alex Burkan verirrt, könnte kurz meinen, es sei ein Fan-Account, der Szenen aus den neuesten Marvel-Filmen repostet. Tatsächlich ist der Iron-Man-Anzug, den man dort sieht, aber Marke Eigenbau und nicht nur eine Requisite:

Video: watson/lucas zollinger

Burkan tüftelt bereits seit 2019 an seinem Iron-Man-Anzug herum. Dieser ist mittlerweile weit mehr als ein einfaches Cosplay-Kostüm, wie der Russe in seinen Videos auf YouTube und Instagram immer wieder demonstriert. Der Anzug aus 3D-gedruckten Teilen verfügt über ein Exoskelett und einen im Arm eingebauten «Repulsor». Beides wird mit einem Wasserstoffgenerator und einer Teslabatterie betrieben, die sich Burkan auf die Brust schnallt. Insgesamt wiegt die ganze Konstruktion rund 25 Kilogramm.

Das Video, in dem Burkan den Repulsor «kalt» testet, ging viral. Er schrieb dazu, er fürchte sich noch vor dem scharfen Test mit Knallgas. Denn: Gott habe ihm keine Ersatzteile für sich selbst gegeben.

«Der Iron-Man-Anzug vereint Leute»

Burkan ist Russe. Somit kommt er eigentlich von der «falschen Seite des eisernen Vorhangs». In den Comic-Vorlagen ist der Erfinder des Iron-Man-Anzugs nämlich ein US-Amerikaner namens Tony Stark. Als Burkan jedoch vor ziemlich genau einem Jahr einen Guinness-Weltrekord erhielt, weil er das erste ein- und ausfahrbare Star-Wars-Laserschwert gebaut hatte, schrieb er: «Wisst ihr, was das Beste an Laserschwertern oder Iron-Man-Anzügen ist? Diese Dinge vereinen die Menschen auf der ganzen Welt! VEREINIGEN, nicht spalten.»

Am Laserschwert tüftelte Burkan auf seinem YouTube-Kanal «ALEX LAB» fast zehn Jahre lang. Der Iron-Man-Anzug ist auch weiterhin ein laufendes Projekt. (lzo)

Weitere Videos aus der Welt der YouTuber:

YouTuber baut Velo mit viereckigen Rädern und es fährt – aber nicht, wie du denkst

Video: watson/Lucas Zollinger

Ferrari ausgebrannt – YouTuber verursacht Feldbrand

Video: watson/din

MrBeast gibt Auto als Trinkgeld und erntet dafür Kritik