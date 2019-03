MMT – oder wie wir lernten, die Staatsschulden zu lieben

Die Sportstadt Zürich versagt im Eishockey und Fussball – 12 fiese Memes und Videos dazu

Die ZSC Lions haben gestern in Genf die Playoff-Teilnahme verspielt. Damit ist bereits Anfang März klar: Kein Zürcher Sportklub wird in den beiden grossen Sportarten Eishockey oder Fussball den Schweizer Meistertitel holen. Im Eishockey bleibt der EHC Kloten (ja, wir wissen: aus Kloten und nicht aus Zürich) in der zweithöchsten Liga. Im Fussball droht Rekordmeister GC (ja, wir wissen: aus Niederhasli und nicht aus Zürich) der Fall dort hin. Nur der FCZ hat im Cup die Chance auf einen Pokal.

Und …