Lidl zieht beim Berner Loebegge ein

So kommst du an Tickets fürs «Final Four» der Nations League +++Patrick Küng tritt zurück

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Der Vorverkauf für die Spiele des Final Four in der Nations League vom 5. bis 9. Juni in Portugal wird ausschliesslich über die UEFA und online abgewickelt. Fans können Tickets zwischen Mittwoch, 30. Januar, 14.00 Uhr und Dienstag, 12. Februar, auf uefa.com beantragen. Der SFV verkauft keine Tickets.

Die Schweiz bestreitet den ersten Halbfinal gegen Gastgeber Portugal. Das Spiel findet statt am Mittwoch, 5. Juni, um 20.45 Uhr in Porto. Am Sonntag, 9. Juni, trifft die Schweiz im Final in Porto …