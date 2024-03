Bitcoin bleibt auf Rekordjagd

Der Kurs des Bitcoin ist momentan nicht zu stoppen. Nachdem die Kryptowährung am Montag die Marke von 70'000 US-Dollar erstmals klar überschritten hat, geht die Rekordjagd nach neuen Allzeithochs am Mittwoch weiter.

Am Mittwochvormittag notiert die «Krypto-Leitwährung» an der US-Kryptobörse Coinbase bei 73'350 Dollar. In der Spitze erreichte der Kurs zuletzt ein neues Allzeithoch bei 73'710 Dollar.

Innerhalb der letzten sieben Tage hat sich der Wert eines Bitcoin damit nochmals um knapp 10 Prozent verteuert. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 1433 Milliarden Dollar nach 1323 Milliarden in der Vorwoche.

Eine Bitcoin-Werbung in Hongkong. (Archivbild) Bild: keystone

Kaum Rücksetzer

Momentan scheint die «Krypto-Leitwährung» nur eine Richtung zu kennen. Auch die US-Inflationsdaten vom (gestrigen) Dienstag konnten den Rekordlauf nur kurz unterbrechen. «Allfällige Rücksetzer werden fast unverzüglich zum Kauf genutzt und der Durchbruch der 70'000-Dollar-Marke war dabei ein wichtiger Meilenstein», kommentiert Matteo Bottacini von Crypto Finance.

Es könnte bei Anlegern aber auch langsam die Frage eines guten Verkaufszeitpunkts aufkommen. Grundsätzlich seien die Zuflüsse der börsengehandelten Fonds weiterhin eine treibende Kraft hinter der Aufwärtsbewegung. Eine zusätzliche Unterstützung biete der derzeit schwächelnde US-Dollar. (rbu/sda/awp)