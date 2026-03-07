recht sonnig
DE | FR
burger
Wirtschaft
China

Kein Klo? China will Probleme im Tourismus lösen

Old toilet, squat type toilet. Another type of toilet in asia xkwx toilet squat bathroom toilets different old dirty asia wc white health dirt type background water public interior asian stain ground ...
Solche sogenannten Hocktoiletten dürften für viele westliche Touristen eine Herausforderung darstellen. Bild: www.imago-images.de

Kein Klo? China will Probleme im Tourismus lösen

China sucht nach neuen Möglichkeiten, sein Wirtschaftswachstum zu sichern. Hoffnungen setzt Peking auf die Tourismusbranche. Doch dort bestehen noch Probleme.
07.03.2026, 10:3307.03.2026, 10:33

China will stärker gegen Betrug und Probleme in seiner für die Wirtschaft immer wichtiger werdenden Reisebranche vorgehen. Die Kultur- und Tourismusindustrie habe sich in den vergangenen Jahren schnell entwickelt, jedoch seien einige seit langem bestehende Probleme noch nicht gelöst und parallel neue Herausforderungen entstanden, sagte Chinas Kultur- und Tourismusminister, Sun Yeli, in Peking, während des dort tagenden Nationalen Volkskongresses.

Sun nannte anhaltende Schwierigkeiten bei der Reise-Buchung, beim Kauf von Tickets oder die Zugänglichkeit von Toiletten. China wolle sich auf alltägliche Probleme konzentrieren, sagte er. In diesem Jahr wollten sich die Behörden speziell auf irreführende Werbung konzentrieren, sagte Sun. Ausserdem solle illegalen Praktiken etwa von Geschäftsleuten, Touristen zum Kaufen zu zwingen, entgegengewirkt werden.

epa12800831 Chinese Minister of Culture and Tourism, Sun Yeli, speaks at a press conference about people&#039;s livelihood during the Fourth Session of the 14th National People&#039;s Congress of Chin ...
Kultur- und Tourismusminister Sun Yeli.Bild: keystone

Chinas Wirtschaft leidet unter einem schwachen Konsum. Peking kündigte während des Volkskongresses an, in diesem Jahr «neue Spielräume für das Wachstum der Binnennachfrage» zu schaffen. Die Regierung will dafür auch den Tourismus weiter fördern, um die Menschen so zum Konsumieren zu bewegen.

Das Land baut seit einigen Jahren massiv Angebote in Wintersport und -freizeit aus. Zudem wurde die Visapflicht für Dutzende Länder, darunter auch Deutschland, für touristische und geschäftliche Reisen von bis zu 30 Tagen gestrichen.

Chinesisches Schnee-Dorf täuscht Touristen mit Watte

Viele Reisen, doch wenig Ausgaben

China verlängerte ausserdem die Feiertagswoche nach dem Frühlingsfest im Februar um einen Tag – einer landesweiten Hauptreisezeit. Laut offiziellen Angaben betrug die Zahl der Inlandsreisen insgesamt 596 Millionen – ein Zuwachs um 95 Millionen gegenüber den 8 Feiertagen im Jahr 2025.

Doch die Reisenden waren weniger konsumfreudig. Die durchschnittlichen Ausgaben pro Reise sanken von rund 169 Yuan (etwa 19 Franken) während der Feiertage 2025 auf rund 150 Yuan, berichtete das Wirtschaftsmagazin «Caixin».

Parallel stieg laut Sun die Zahl ausländischer Gäste. 2025 zählte China 150 Millionen Touristenankünfte – ein Anstieg um 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Ausgaben jener Touristen überstiegen Sun zufolge 130 Milliarden Yuan (derzeit etwa 14,6 Milliarden Franken). Damit erreichte China in etwa das Niveau von 2019, also von vor der Corona-Pandemie. (sda/dpa)

Ferien in China: Touristen dürfen länger ohne Visum im Land bleiben
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Welcome to China – das denkt das Internet über China
1 / 46
Welcome to China – das denkt das Internet über China
Wenn schon ein Solarkraftwerk, warum dann nicht auch gleich in Form von Pandas?
quelle: reddit
Auf Facebook teilenAuf X teilen
China hat gerade die längste Schrägseilbrücke der Welt für den Verkehr eröffnet
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
China gibt niedrigstes Wachstumsziel seit Jahrzehnten aus – und erhöht Militärbudget
China hat zum Beginn des Nationalen Volkskongresses das niedrigste Wachstumsziel für seine Wirtschaft seit Jahrzehnten ausgegeben. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) soll 2026 um 4,5 bis 5 Prozent wachsen, hiess es im Arbeitsbericht der Regierung.
Zur Story