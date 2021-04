Wirtschaft

Digital

Ethereum klettert auf Rekordhoch – der Bitcoin stagniert



Ethereum nimmt seine Rekordjagd wieder auf. Die nach Bitcoin zweitwichtigste Cyber-Devise stieg am Dienstag um bis zu 2,8 Prozent und war mit 2162,40 Dollar so teuer wie noch nie.

Auftrieb erhielten Kryptowährungen von der Akzeptanz als Zahlungsmittel bei Finanzdienstleistern wie PayPal oder Visa, sagte Analyst Timo Emden von Emden Research. «Zudem fiebern Anleger einem Ethereum-Update Mitte des Jahres entgegen, welches seine Schatten vorauswirft.» Bitcoin versuchte sich dagegen erneut vergeblich an der Rückeroberung der 60'000er Marke. Die älteste und wichtigste Cyber-Devise stagniert bei 58'695 Dollar.

Bild: keystone

Den Datenanbietern CoinGecko und Blockfolio zufolge übersprang die Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen über Ostern erstmals die Marke von zwei Billionen Dollar. Rund die Hälfte davon entfalle auf Bitcoin.

Während die Branche ihren Kinderschuhen entwachse, zögen auch Internet-Devisen jenseits von Bitcoin und Ethereum immer grösseres Interesse auf sich, sagte Paolo Ardoino, Technik-Chef des Kryptobörse Bitfinex.

So lässt beispielsweise Ripple, nach Marktkapitalisierung die Nummer vier der Kryptowährungen, die beiden Platzhirsche mit einem Plus von etwa 330 Prozent seit Jahresbeginn hinter sich. Bitcoin und Ethereum legten in diesem Zeitraum rund 100 beziehungsweise fast 190 Prozent zu. Mit 1,0131 Dollar erreichte Ripple am Dienstag ein Drei-Jahres-Hoch. (awp/sda/reu)

