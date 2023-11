Chefwechsel beim ChatGPT-Erfinder OpenAI: Sam Altman muss gehen

Altman sei nicht aufrichtig in seiner Kommunikation mit dem Gremium gewesen, hiess es in einer Mitteilung vom Freitag. Altman war das öffentliche Gesicht von OpenAI und stand erst vor wenigen Tagen im Rampenlicht bei der ersten Entwicklerkonferenz des Unternehmens.

Killer-Droge Fentanyl – so hoch ist die Zahl der Drogentoten in den USA

Ein Fake-Umzug, um Steuern zu sparen: Warum das für Wohlhabende so viel einfacher ist

Wer in Bern wohnt, zahlt fast dreimal so viel Steuern wie in Zug. Dubiose Anbieter vermieten darum ihre Briefkästen in steuergünstigen Gemeinden. So einfach ist die Sache mit Scheindomizilen aber nicht – für Normalverdiener.

Für einen durchschnittlichen Schweizer Haushalt spielt es eine Rolle, ob man jährlich 5’000, 10’000 oder 15’000 Franken an Steuern bezahlt. Nebst Abzügen, die man selbst geltend machen kann, ist jedoch der Wohnort für den Steuerbetrag entscheidend.