CHmobile: Sunrise lanciert neue Marke für Handy-Abos

Eine Frau filmt mit ihrem Smartphone, bei der Eroeffnung des 22. Buskers Festival, am Donnerstag, 7. August 2025, in Bern. 40 Acts spielen bis und mit Samstag in der unteren Altstadt von Bern. (KEYSTO ...
Der zweitgrösste Schweizer Provider will im Billigsegment expandieren.Bild: keystone

Sunrise lanciert neue Discount-Mobilfunkmarke

Mit der Marke CHmobile will der zweitgrösste Telekomanbieter der Schweiz verstärkt am Wert und Volumen in diesem zwar kleinen, aber wachsenden Segment teilhaben.
04.11.2025, 14:4205.11.2025, 07:11

«Bisher waren wir hier nur mit Lebara und Swype in Nischen direkt tätig», erklärte Sunrise-Nebenmarken-Leiter Stefan Fuchs am Dienstag bei der Präsentation der neuen Marke CHmobile in einem Communiqué.

Die Marke richte sich an Sparprofis. Diese Kundenschicht habe eine hohe Wechselbereitschaft, wenn es günstigere Angebote gibt.

So teuer wird CHmobile

Die Marke selber will aber nicht der Preisbrecher sein. CHmobile folge den Marken der Konkurrenten im Discountsegment, hiess es weiter. Zum Start am Dienstag sind beide Abos von CHmobile für 9.90 Franken pro Monat erhältlich. Nach einer kurzen Einführungsphase soll der Preis für das teurere Abo, das auch Roamingguthaben zum Surfen im Ausland beinhaltet und CHmobile Plus genannt wird, auf 14.90 Franken steigen.

Die Abos von CHmobile
CHmobile Start: unbegrenzte Anrufe und SMS sowie 10 GB Datenvolumen in der Schweiz. Zum Start 9.90 Franken pro Monat statt 19.90 Franken, die Aktivierungsgebühr von 39.90 entfällt in dieser Zeit ebenfalls.

CHmobile Plus: unbegrenzte Anrufe und SMS sowie unlimitiertes Datenvolumen in der Schweiz und 3 GB Highspeed-Datenroaming in Europa, der Türkei und in den USA und Kanada. Zum Start für ganz kurze Zeit für 9.90 Franken pro Monat, dann 14.90 Franken statt 29.90 Franken. In dieser Zeit ist auch die Aktivierungsgebühr von 39.90 Franken geschenkt.

Eine Mindestvertragsdauer soll es nicht geben, heisst es in der Mitteilung. Gewährte Rabatte gegenüber dem Listenpreis würden zudem für immer gelten. Der Kundendienst sei zudem im Vergleich zu anderen Discount-Aboanbietern gratis. Verwendet wird das Sunrisse 5G-Mobilfunknetz.

Im Discountsegment tummeln sich derzeit zahlreiche Marken wie Spusu, Digital Republic, Gomo, Galaxus, Teleboy, Aldi Suisse, Lidl, Post, Migros oder iWay.

(vro/sda/awp)

Die turbulente Geschichte des Schweizer Mobilfunks
1 / 40
Die turbulente Geschichte des Schweizer Mobilfunks
«Wo biiisch!?» watson präsentiert Meilensteine der Schweizer Mobilfunk-Geschichte.
quelle: keystone / martin ruetschi
