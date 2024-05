Ein Windpark im Norddeutschen Mallnow, Brandenburg. Bild: DPA

Deutschland will das grösste Windrad der Welt bauen

Deutschland will das höchste Windkraftwerk der Welt bauen. Der Grund ist simpel: je höher der Turm, desto höher die Leistung. Noch in diesem Jahr soll es losgehen.

Luca Klinck / t-online

In Brandenburg soll das grösste Windkraftwerk der Welt gebaut werden – und holt den Rekord so wieder nach Deutschland. Zurzeit befindet sich das höchste Windrad, mit einer Höhe von 280 Metern, in China. Zuvor stand das höchste seiner Art jedoch in Stuttgart, wie die «Bild»-Zeitung berichtet. Die Bauarbeiten sollen noch dieses Jahr beginnen.

Demnach werde der neue Rekordversuch von der Ingenieursfirma Gicon geplant und soll eine maximale Höhe von 365 Metern erreichen. Gemessen wird dabei bis zur Rotorblattspitze. Die Narbe soll immerhin auf einer Höhe von 300 Metern liegen. Damit wäre das Windkraftwerk das zweithöchste Bauwerk Deutschlands. Nur der Berliner Fernsehturm (368 Meter) würde es noch knapp überragen.

So sollen die Höhenwinde in Brandenburg in Energie umgewandelt werden. Bild: GICON

Je höher der Turm, desto höher die Leistung

Herkömmliche Windkrafträder sind üblicherweise lediglich 150 bis 200 Meter hoch. Der Grund für die Höhenerweiterung ist dabei ganz simple – oben weht mehr Wind. «Der Wind wird mit der Höhe deutlich stärker und stetiger. Das liegt daran, dass er nicht durch Hügel oder anderes ausgebremst wird. Es gibt mehr freie Fläche für den Wind», sagte Diplom-Meteorologe Dominik Jung der «Bild»-Zeitung zufolge.

Während der Energiegewinn einer klassischen Windkraftanlage mit einer Vier-Megawatt-Turbine etwa 25 Prozent Volllaststunden – also etwa so viel wie Ein-Mega-Watt-Gas- oder Kohlekraftwerk – erreicht, soll die neue Anlage in der Lage sein, das Doppelte zu leisten. "Diese Leistungssteigerung führt zu einer kosteneffektiveren Stromproduktion“, so die Firma Gicon. Somit könne das Windkraftwerk 4'000 Haushalte ein Jahr lang mit Strom versorgen. Um den neuen Turm noch effizienter zu gestalten, sollen zudem am Boden Solaranlagen installiert werden.

