Nach Apple und Google knöpft sich die EU nun Amazon vor

Die EU-WettbewerbshĂŒter nehmen möglicherweise unerlaubte GeschĂ€ftspraktiken des US-OnlineversandhĂ€ndlers Amazon nĂ€her in den Blick. «Wir stehen noch ganz am Anfang», sagte die zustĂ€ndige EU-Kommissarin Margrethe Vestager am Mittwoch in BrĂŒssel.

«Wir befragen Marktteilnehmer und versuchen, ein vollstĂ€ndiges Bild zu erhalten», so Vestager weiter. Internetplattformen wie Amazon hĂ€tten eine doppelte Funktion. Sie böten eine Plattform fĂŒr HĂ€ndler, seien aber auch selbst grosse Anbieter.

Dadurch stelle