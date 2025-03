Asteroidenabwehr-Mission mit Schweizer Beteiligung passiert Mars

Der Start der europäischen Hera-Mission am 7. Oktober 2024 in Florida.

Der Start der europäischen Hera-Mission am 7. Oktober 2024 in Florida. Bild: keystone

Die europäische Asteroidenabwehr-Mission Hera mit Schweizer Beteiligung hat einen Meilenstein erreicht. Am Mittwochnachmittag passierte die Sonde den Planeten Mars in geringem Abstand, um Schwung für ihre weitere Reise zu holen.

Trumps Stahl- und Aluminiumzölle treten in Kraft – das Wichtigste in 7 Punkten

Die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Zölle auf alle Stahl- und Aluminiumimporte in Höhe von 25 Prozent sind in der Nacht zu Mittwoch in Kraft getreten. Eine vor einigen Wochen von dem Republikaner unterzeichnete Anordnung gilt nun – und beschäftigt auch in der Schweiz.