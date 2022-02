Nach Russlands Einmarsch: Aktienkurse brechen ein + Ölpreis erreicht Höchststand seit 2014

Die Lage im Ukraine-Konflikt ist in den frühen Morgenstunden am Donnerstag eskaliert und sorgt weltweit für einen Ausverkauf an den Finanzmärkten. Während die Aktienkurse einbrechen, ziehen die Notierungen für Öl und Gold an.

Die Ölpreise haben am Donnerstag nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine kräftig zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete erstmals seit 2014 mehr als 100 Dollar.

Zuletzt zog der Brent-Preis um 4,50 Dollar oder 4,65 Prozent auf 101,34 Dollar an. Damit summiert sich das Plus beim Brent-Preis in diesem Jahr bereits auf rund 30 Prozent, nachdem sich der Kurs im vergangenen Jahr verdoppelt hatte.

Der Goldpreis liegt so hoch wie zuletzt im Januar 2021. Bild: Shutterstock

Aktienkurse brechen ein, Franken ist gefragt

Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnen sich aktuell Kurseinbrüche um 2.6 Prozent ab. Auch der deutsche DAX oder der französische Cac-40 werden mit Auftaktverlusten von mehr als 3 Prozent erwartet. Während die Kurse an den asiatischen Börsen bereits auf Tauchgang sind, deuten auch die Futures auf die wichtigsten US-Indizes auf einen erneut verlustreichen Handelstag hin.

Gleichzeitig zieht auch der Preise für Gold an. Der Goldpreis so hoch liegt, wie zuletzt im Januar 2021. Auch der Franken ist als sicherer Hafen gesucht. So kostet ein Euro aktuell 1.0318 Franken, nachdem er am frühen Morgen kurzzeitig gar unter die 1.03er-Marke gefallen ist. Am Mittwochvormittag ging ein Euro noch zu Kurse oberhalb der 1.04er-Grenze um.

Laut Medienberichten greift Russland Ziele in der Ukraine an. US-Präsident Joe Biden erklärte, Russland habe vorsätzlich einen Krieg gegen die Ukraine begonnen und der ukrainische Aussenminister Dmytro Kuleba erklärte, Russland habe einen Angriffskrieg gestartet.

>> Die aktuellen Entwicklungen im Liveticker

«Bei den Marktteilnehmern herrscht grosse Unsicherheit, die Volatilität steigt weiter an und führt zu anhaltendem Abwärtsdruck auf die Aktienkurse», kommentierte ein Händler. «Im Grossen und Ganzen besteht das Hauptproblem für die Marktteilnehmer - zumindest aus makroökonomischer Sicht - darin, dass dies auf einen weiteren grossen Angebotsschock hinausläuft, der sowohl das Wachstum als auch die Inflation bedroht.» Dies wiederum befeuere die Befürchtungen, dass die Geldpolitik rigoros gestrafft werden müsse, um die Inflation einzudämmen.

Vor allem in Europa sei die Sorge gross, vom russischen Gas abgeschnitten zu werden, heisst es in einem weiteren Kommentar. «Die EU könnte einen solchen Versorgungsschock nicht verkraften und müsste die Nachfrage drosseln, was eine wirtschaftliche Schwächung zur Folge hätte.» (sda/awp)